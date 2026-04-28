Miruță: Ce a dat PSD AUR-ului ca să ajute să treacă puntea asta fără să intre la guvernare?

Ministrul Apărării, Radu Miruță, se arată îngrijorat de faptul că nimeni nu a putut să îi răspundă la o întrebare: „ce a dat PSD AUR-ului ca să ajute să treacă puntea asta fără să intre la guvernare?”.
Sursa foto: ALEXANDRU DOBRE/ MEDIAFAX FOTO
Laura Buciu
28 apr. 2026, 21:17, Politic

Radu Miruță crede că prima șansă este ca moțiunea de cenzură să treacă la vot. Dar altă întrebare este fără răspuns.

„Voturile se vor da atunci și s-ar putea ca să existe persoane care să răzgândesc. Prima șansă pentru moțiunea asta este să treacă. Nu găsesc încă răspunsul la întrebarea ce a dat PSD AUR-ului pentru că AUR-ul se ajute să treacă puntea asta fără să intre apoi la guvernare. Nu este un partid de binefaceri, Partidul Social-Democrat, în ceea ce presupune interacțiunea politică. În scopul lor de a-l schimba pe premierul Ilie Bolojan sunt convins că au fost dispuși să plătească orice preț politic, nu mă refer la alte modalități. Dacă spui că nu intri cu AUR la guvernare, ok, ce rămâne? Că degeaba nu s-a întâmplat asta. Insistența pentru o coaliție pro-europeană cu alt premier. Ce i-a oferit AUR-ului? L-a găsit idiotul util în Parlament să-l folosească pentru a-și atinge scopul ăsta? Există o înțelegere cu siguranță care începe să mă îngrijoreze”, spune Radu Miruță, la Euronews.

Miruță spune că a văzut în Parlament manifestări din partea Aur împotriva direcției europeane a României și manifestări din partea unor lideri politici „care nu-și trimit copii, nici la școală la Moscova, nu se duc nici în vizită la Moscova, dar spun ca România să se îndrepte spre Federația Rusă”.

Recomandarea video

INVESTIGAȚIE | O firmă din holdingul Nordis a proiectat vila lui Sorin Grindeanu din Dumbrăvița
G4Media
Tudor Chirilă a scris o postare lungă în care se plânge și este dezamăgit de Nicușor Dan și de România. Lumea îl întreabă în comentarii dacă și-a plătit taxele
Gandul
A MURIT Valentina Dumitru, femeia de 45 de ani care a făcut anevrism după un lifting facial. Ministrul Sănătății cere anchetă
Cancan
Raluca Zenga a atras toate privirile cu apariția ei. La 44 de ani, arată spectaculos: „Superbă!”
Prosport
Nicușor Dan: „Nu vom avea anticipate. Mă voi asigura că NU vom avea o guvernare PSD-AUR”
Libertatea
Valentina, femeia de 45 de ani, moartă după un lifting facial. A stat 10 zile în comă! Medicul care a operat-o a răbufnit: Acum să mă laud și eu un pic, am totuși o experiență
CSID
MLI-84 Jderul, trimis la pensie de Lynx KF41. România alege blindatul de ultimă generație
Promotor