Miruță: Ce a dat PSD AUR-ului ca să ajute să treacă puntea asta fără să intre la guvernare?

Radu Miruță crede că prima șansă este ca moțiunea de cenzură să treacă la vot. Dar altă întrebare este fără răspuns.

„Voturile se vor da atunci și s-ar putea ca să existe persoane care să răzgândesc. Prima șansă pentru moțiunea asta este să treacă. Nu găsesc încă răspunsul la întrebarea ce a dat PSD AUR-ului pentru că AUR-ul se ajute să treacă puntea asta fără să intre apoi la guvernare. Nu este un partid de binefaceri, Partidul Social-Democrat, în ceea ce presupune interacțiunea politică. În scopul lor de a-l schimba pe premierul Ilie Bolojan sunt convins că au fost dispuși să plătească orice preț politic, nu mă refer la alte modalități. Dacă spui că nu intri cu AUR la guvernare, ok, ce rămâne? Că degeaba nu s-a întâmplat asta. Insistența pentru o coaliție pro-europeană cu alt premier. Ce i-a oferit AUR-ului? L-a găsit idiotul util în Parlament să-l folosească pentru a-și atinge scopul ăsta? Există o înțelegere cu siguranță care începe să mă îngrijoreze”, spune Radu Miruță, la Euronews.

Miruță spune că a văzut în Parlament manifestări din partea Aur împotriva direcției europeane a României și manifestări din partea unor lideri politici „care nu-și trimit copii, nici la școală la Moscova, nu se duc nici în vizită la Moscova, dar spun ca România să se îndrepte spre Federația Rusă”.