Veștea, mesaj pentru liberali: Ceea ce se întâmplă astăzi nu este o amenințare pentru PNL. Este un moment de responsabilitate

În urma desemnării sale drept premier de către Nicușor Dan, Adrian Veștea a declarat că „ este o onoare, dar mai ales o responsabilitate uriașă, într-o perioadă în care România nu-și mai permite blocaje, ezitări și drumuri începute, dar abandonate la jumătate”.

„Este un moment de responsabilitate”

Veștea a transmis un mesaj colegilor săi liberali, anume că „ceea ce se întâmplă astăzi nu este o amenințare pentru PNL. Este un moment de responsabilitate”.

„Responsabilitatea de a duce mai departe reformele începute de guvernul condus de Ilie Bolojan. Responsabilitatea de a confirma că PNL își asumă guvernarea atunci când România are nevoie de stabilitate. Responsabilitatea de a demonstra că suntem partidul care își asumă deciziile importante pentru România”, a precizat acesta.

Premierul desemnat va „respecta toate angajamentele internaționale”

El a asigurat că „l-am sprijinit pe Ilie Bolojan în proiectele sale și voi continua acele proiecte despre care am convingerea că sunt necesare și benefice pentru România și pentru români. Asta nu se schimbă”, și că va „respecta toate angajamentele internaționale ale țării și voi promova, în continuare, valorile liberale – așa cum am făcut-o timp de 30 de ani, de la simplu consilier local până la Ministerul Dezvoltării”.

De asemenea, premierul desemnat susține că a învățat un lucru. „A face parte dintr-o coaliție pro-occidentală nu înseamnă să-ți trădezi valorile. Înseamnă să lupți pentru ca valorile tale să fie cât mai relevante acolo unde se iau, de fapt, deciziile”.

PNL „trebuie să se reașeze la masa negocierilor”

„Cred că PNL trebuie să se reașeze la masa negocierilor cu partidele pro-europene. Trebuie să identifice soluțiile pentru continuarea guvernării. Nu pentru funcții. Nu pentru calcule mărunte. Ci pentru România și pentru oamenii care au nevoie de stabilitate, dezvoltare și proiecte duse până la capăt”, a precizat Veștea.

„Țara aceasta nu se construiește din declarații, ci din șantiere terminate, din proiecte finanțate și din promisiuni respectate”, a specificat premierul desemnat.

PNL este „partidul care livrează rezultate”

Mai mult, el a transmis că „PNL este, astăzi mai mult ca oricând, partidul care livrează rezultate”.

„PNL nu se retrage atunci când este greu. Datoria noastră este să fim acolo unde se decide viitorul României și să ne facem treaba cu seriozitate, curaj și respect față de oameni”, potrivit premierului desemnat.

„România are nevoie de stabilitate. România are nevoie de dezvoltare. România are nevoie ca PNL să rămână un partid responsabil, pro-occidental și puternic”, a concluzionat Adrian Veștea.