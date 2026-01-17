Premiul Nobel nu l-a convins pe Trump. Liderul american pune pe primul plan petrolul și susține actuala putere de la Caracas

Administrația președintelui american Donald Trump consideră că actuala putere de la Caracas este cea mai bună opțiune pentru menținerea ordinii în Venezuela și pune pe primul plan accesul la vastele rezerve de petrol ale țării, nu restaurarea imediată a democrației.

Potrivit Reuters, poziția Washingtonului a devenit clară după operațiunea fulger din 3 ianuarie, care a dus la înlăturarea lui Nicolás Maduro. Administrația americană a subliniat că relațiile cu actuala conducere – formată din figuri apropiate fostului regim – reprezintă, în acest moment, „cel mai bun pariu pentru stabilitatea economică și menținerea ordinii” în statul sud-american.

Încercând să convingă Casa Albă

Lidera opoziției venezuelene Maria Corina Machado a declarat vineri, la Washington, că rămâne „profund încrezătoare” că restructurarea a ceea ce ea numește „regimul criminal” care a dominat Venezuela va duce, în cele din urmă, la alegeri libere, chiar dacă procesul va fi dificil și de durată.

Declarațiile sale au fost făcute la o zi după întâlnirea cu Donald Trump la Casa Albă. Machado i-a prezentat acestuia medalia sa pentru Premiul Nobel pentru Pace, încercând să-l convingă să acorde opoziției un rol în modelarea viitorului Venezuelei.

Washingtonul nu oferă promisiuni opoziției

În discursul său, lidera opoziției a criticat și noua putere de la Caracas, pe care a catalogat-o drept „comunistă” și „un sistem represiv”, evitând însă criticile directe la adresa strategiei adoptate de administrația Trump.

Machado a recunoscut însă că nu a obținut angajamente concrete din partea administrației americane privind propriul său rol în guvernarea viitoare.

„Sunt profund, profund încrezătoare că vom avea o tranziție ordonată (către alegeri)”, a declarat ea într-o conferință de presă, avertizând totodată că drumul va fi îndelungat.

CIA deschide dialogul cu conducerea de la Caracas

Tot vineri, directorul CIA, John Ratcliffe, a efectuat o vizită la Caracas pentru a se întâlni cu liderii actuali – cel mai înalt nivel al unei vizite americane de la căderea lui Maduro – un nou semnal al dorinței Washingtonului de a colabora cu actuala conducere.