Centrul Nobel pentru Pace, reacție în ziua în care Donald Trump a primit medalia Nobel de la Maria Corina Machado

Gestul a fost interpretat ca o încercare de a influența poziția administrației americane în raport cu viitorul politic al Venezuelei. Un oficial al Casei Albe a confirmat ulterior că Donald Trump intenționează să păstreze medalia.

În aceeași zi, Centrul Nobel pentru Pace din Oslo a reacționat public, subliniind că, deși medalia poate schimba proprietarul, titlul de laureat al Premiului Nobel pentru Pace nu poate fi transferat.

„Odată ce Premiul Nobel este anunțat, acesta nu poate fi revocat, împărțit sau transferat altora. Decizia este definitivă și rămâne valabilă pentru totdeauna”, a transmis instituția.

Precizările Centrului Nobel pentru Pace despre medalia Premiului Nobel pentru Pace

Centrul Nobel pentru Pace a explicat că medalia Nobel are un diametru de 6,6 cm, cântărește 196 de grame și este realizată din aur. Pe avers se află portretul lui Alfred Nobel, iar pe revers sunt reprezentați trei bărbați care se îmbrățișează, simbolizând fraternitatea. Designul a rămas neschimbat de peste 120 de ani.

Reprezentanții muzeului au mai arătat că există precedente în care medalii ale Premiului Nobel pentru Pace au fost donate sau vândute. Un exemplu cunoscut este cel al jurnalistului rus Dmitri Muratov, care și-a scos medalia la licitație pentru peste 100 de milioane de dolari, fondurile fiind direcționate către sprijinirea refugiaților din Ucraina.

The #NobelPeacePrize medal. It measures 6.6 cm in diameter, weighs 196 grams and is struck in gold. On its face, a portrait of Alfred Nobel and on its reverse, three naked men holding around each other’s shoulders as a sign of brotherhood. A design unchanged for 120 years. Did… pic.twitter.com/Jdjgf3Ud2A — Nobel Peace Center (@NobelPeaceOslo) January 15, 2026

Reacția lui Donald Trump la primirea medaliei Premiului Nobel pentru Pace

Donald Trump a scris pe rețelele sociale că a fost „o mare onoare” să o întâlnească pe Maria Corina Machado și că gestul acesteia reprezintă „un semn de respect reciproc”. Casa Albă a publicat și o fotografie în care președintele ține în mână o ramă aurie cu medalia.

Totuși, Institutul Nobel din Norvegia a reiterat că, indiferent cine deține fizic medalia, titlul de laureat al Premiului Nobel pentru Pace rămâne exclusiv al persoanei desemnate. Trump a declarat pentru Reuters: „Ea a câștigat Premiul Nobel pentru Pace”, infirmând ideea că ar dori să preia onoarea.

President Donald J. Trump meets with María Corina Machado of Venezuela in the Oval Office, during which she presented the President with her Nobel Peace Prize in recognition and honor.🕊️ pic.twitter.com/v7pYHjVNVO — The White House (@WhiteHouse) January 16, 2026

Ce înseamnă acest gest pentru imaginea Premiului Nobel pentru Pace

Specialiștii consideră că gestul Mariei Corina Machado este unul simbolic, cu miză politică, dar fără efect juridic asupra statutului premiului. Regulamentele Comitetului Nobel norvegian sunt clare: Premiul Nobel pentru Pace nu poate fi transferat, revocat sau împărțit, indiferent de circumstanțe.

Astfel, deși Donald Trump poate păstra medalia ca obiect, Maria Corina Machado rămâne singura laureată recunoscută oficial a Premiului Nobel pentru Pace.