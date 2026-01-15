María Corina Machado spune că i-a oferit lui Trump medalia Premiului Nobel pentru Pace în timpul întâlnirii de la Casa Albă

Lidera opoziției venezuelene, María Corina Machado, a declarat că i-a prezentat președintelui american Donald Trump medalia Premiului Nobel pentru Pace, gest pe care l-a descris drept „o recunoaștere a angajamentului său unic față de libertatea noastră”, potrivit Associated Press.

Machado nu a oferit detalii suplimentare despre momentul respectiv, iar Casa Albă nu a precizat dacă Trump a acceptat sau nu medalia. Institutul Nobel afirmase anterior că Machado nu ar putea transfera premiul către Trump. Reprezentanții Casei Albe declaraseră, înaintea întâlnirii, că o eventuală acceptare ar depinde exclusiv de decizia președintelui.

Chiar și cu valoare simbolică, gestul este considerat neobișnuit, în condițiile în care Trump a pus anterior sub semnul întrebării capacitatea lui Machado de a conduce Venezuela după o operațiune militară americană care a dus la capturarea fostului președinte Nicolás Maduro.

María Corina Machado, întâlnire cu ușile închise cu Donald Trump

După discuția cu ușile închise de la Casa Albă, Machado a ieșit pentru a saluta zeci de susținători adunați în apropiere, oprindu-se să îmbrățișeze mai multe persoane.

„Ne putem baza pe președintele Trump”, le-a spus ea, în timp ce unii dintre cei prezenți au scandat „Mulțumim, Trump”.

Trump nu a comentat public întâlnirea. Scena entuziastă a contrastat însă cu declarațiile anterioare ale liderului american, care și-a exprimat scepticismul față de Machado și a sugerat disponibilitatea de a colabora cu Delcy Rodríguez, președinta interimară a Venezuelei și fost număr doi al lui Maduro.

În timpul vizitei lui Machado la Washington, Rodríguez a susținut primul său discurs privind starea națiunii, rămânând responsabilă de administrarea curentă a țării. Trump a indicat că este dispus să lucreze cu autoritățile interimare de la Caracas, ceea ce a dus la marginalizarea politică a lui Machado, în ciuda rolului său central în opoziția venezueleană.

Secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, a descris-o pe Machado drept „o voce remarcabilă și curajoasă”, dar a subliniat că întâlnirea nu a însemnat o schimbare a evaluării lui Trump, pe care a caracterizat-o drept „una realistă”. Trump a afirmat anterior că Machado „nu are sprijinul și respectul necesar în interiorul țării” pentru a conduce, deși partidul său este considerat câștigător al alegerilor din 2024, respinse de Maduro.

Leavitt a mai declarat că Trump sprijină organizarea unor noi alegeri în Venezuela „la momentul potrivit”, fără a preciza un calendar.

Întâlnire de două ore

María Corina Machado a petrecut aproximativ două ore și jumătate la Casa Albă și a refuzat să răspundă întrebărilor presei la plecare. Ulterior, pe Capitol Hill, ea a confirmat în fața jurnaliștilor că i-a oferit lui Trump medalia Nobel, în cadrul unei întâlniri cu senatori americani din ambele partide.

Vizita sa la Washington a avut loc pe fondul intensificării presiunilor americane asupra Venezuelei.

Machado, laureată a Premiului Nobel pentru Pace anul trecut, a trăit în clandestinitate o mare parte din timp, lipsind inclusiv de la ceremonia de decernare, unde premiul a fost ridicat de fiica sa.

Inginer de formație și figură marcantă a opoziției, ea contestă regimul din Venezuela încă din 2004 și a jucat un rol-cheie în mobilizarea populației împotriva realegerii lui Maduro în 2024, alegeri urmate de proteste masive și o represiune violentă din partea forțelor de securitate.