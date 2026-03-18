Efectele conflictului din Iran se extind rapid. Criza îngrășămintelor globale lovește agricultura

În centrul crizei se află Strâmtoarea Ormuz, un punct strategic prin care tranzitează aproximativ o treime din comerțul global cu îngrășăminte. Restricțiile de circulație, combinate cu atacurile asupra infrastructurii energetice din Golful Persic, au afectat semnificativ producția și distribuția, se arată într-o analiză a kathimerini.gr.

Producția de îngrășăminte este puternic dependentă de resursele energetice, în special de gazele naturale, care reprezintă până la 70% din costurile totale. Întreruperile în aprovizionarea cu energie au determinat reducerea sau suspendarea activității în numeroase fabrici din Orientul Mijlociu. Situația apare într-un moment critic pentru fermierii din emisfera nordică, care se pregătesc pentru sezonul de semănat de primăvară.

Efecte directe asupra lanțului alimentar

Aproximativ jumătate din producția alimentară globală depinde de utilizarea îngrășămintelor. În unele state, acestea reprezintă până la 50% din costurile de producție agricolă. Îngrășămintele pe bază de azot, precum ureea, sunt esențiale pentru menținerea randamentelor. Lipsa acestora chiar și pentru un singur sezon poate conduce la scăderi semnificative ale producției agricole.

Criza actuală agravează probleme deja existente. Reducerea producției în Europa, cauzată de pierderea gazului rusesc ieftin, și restricțiile la export impuse de China au pus presiune pe piață încă înainte de conflict.

Blocaje în lanțul internațional de aprovizionare

Mai multe state sunt deja afectate. În Qatar, activitatea celei mai mari fabrici de uree a fost suspendată din cauza perturbării producției de gaze. În India, reducerea importurilor de gaz natural lichefiat a dus la scăderea producției în trei uzine importante. Bangladesh a oprit majoritatea fabricilor sale, iar Egiptul se confruntă cu riscuri similare după sistarea livrărilor de gaze din Israel.

Brazilia, dependentă aproape integral de importuri, este expusă suplimentar, având în vedere că o mare parte din transporturi tranzitează zona afectată.

Prețurile îngrășămintelor au crescut rapid. În Orientul Mijlociu, prețul ureei a depășit 700 de dolari pe tonă, înregistrând o creștere de aproximativ 40%. În Statele Unite, majorările au ajuns până la 32%, iar fermierii semnalează deja deficite semnificative de aprovizionare.

Analiștii avertizează că, în cazul prelungirii conflictului, prețurile ar putea chiar să se dubleze. Capacitatea de compensare a pierderilor este limitată, în contextul în care principalii producători globali se confruntă la rândul lor cu dificultăți.