Medvedev avertizează asupra escaladării globale. Rusia susține că nu vrea un conflict mondial

Declarațiile au fost făcute de Dmitri Medvedev, vicepreședinte al Consiliului de Securitate al Rusiei, într-un interviu acordat agențiilor Reuters și TASS, precum și bloggerului militar rus WarGonzo, la reședința sa de lângă Moscova.

Medvedev avertizează asupra escaladării globale în contextul războiului din Ucraina

Medvedev avertizează asupra escaladării globale pe fondul confruntării majore declanșate de invazia Rusiei în Ucraina din 2022, conflict care a generat cea mai gravă criză între Moscova și Occident de la finalul Războiului Rece. Deși emisarii președintelui american Donald Trump încearcă să negocieze o soluție de pace, tensiunile rămân ridicate.

Fost președinte al Rusiei între 2008 și 2012, Medvedev a declarat că este „încurajator” faptul că dialogul cu Washingtonul a fost reluat și l-a lăudat pe Donald Trump pentru deschiderea față de negocieri. Cu toate acestea, oficialul rus a acuzat Occidentul că a ignorat în mod repetat interesele Moscovei.

Riscul unui conflict major

„Situația este foarte periculoasă. Pragul durerii pare să scadă”, a avertizat Medvedev, subliniind că Rusia nu este interesată de un conflict global, dar că un asemenea scenariu „nu poate fi exclus”.

În ultimii ani, Medvedev s-a remarcat printr-un discurs dur la adresa Ucrainei și a statelor occidentale, avertizând frecvent asupra riscului unei escaladări nucleare.

Diplomați occidentali consideră că, deși Vladimir Putin rămâne decidentul final, Medvedev avertizează asupra escaladării globale pentru a reflecta poziția aripii dure din elita politică rusă.

Referindu-se la evenimentele internaționale din luna ianuarie, inclusiv situațiile tensionate din Venezuela și declarațiile privind Groenlanda, Medvedev a spus că „totul a fost prea mult”. El a respins afirmațiile occidentale privind amenințări ruse sau chineze la adresa Groenlandei, catalogându-le drept „povești de groază” menite să justifice acțiunile Occidentului.

În ceea ce privește Venezuela, Medvedev a afirmat că Statele Unite ar fi considerat un act de război dacă un lider american ar fi fost „furat” de o putere străină, făcând referire la aliatul Rusiei, Nicolas Maduro.