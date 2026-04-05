Patru palestinieni, uciși în nordul Fâșiei Gaza, în timpul unui atac aerian al Israelului

Potrivit medicilor, atacul aerian a vizat un grup de persoane aflate pe strada Jaffa, în apropierea cartierului Darraj din orașul Gaza, ucigând patru persoane și rănind alte câteva.

Armata israeliană nu a făcut imediat niciun comentariu cu privire la incident, afirmă Reuters.

Gruparea militantă palestiniană Hamas și Israelul și-au aruncat reciproc vina pentru încălcarea armistițiului convenit în octombrie anul trecut, care a pus capăt unui război de doi ani.

Potrivit Ministerului Sănătății din Gaza, peste 700 de civili palestinieni au murit de la intrarea în vigoare a armistițiului. Israelul susține că, în aceeași perioadă, 4 soldați au fost uciși de militanții palestinieni.

Săptămâna trecută, o delegație Hamas s-a întâlnit la Cairo cu mediatorii din Egipt, Quatar, și Turcia, pentru a-și prezenta răspunsul inițial la o propunere de dezarmare prezentată grupării luna trecută, au declarat două surse egiptene și un oficial palestinian.

Grupul a comunicat mediatorilor că nu va discuta despre predarea armelor fără garanții că Israelul se va retrage complet din Gaza, așa cum se prevede în planul de dezarmare al „Consiliului pentru Pace” al președintelui american Donald Trump, au declarat joi trei surse pentru Reuters.

Dezarmarea Hamas este un punct sensibil în negocierile privind punerea în aplicare a planului lui Trump pentru enclava palestiniană și consolidarea încetării focului.

Atacurile Hamas din 7 octombrie 2023 asupra Israelului au provocat moartea a 1.200 de persoane, potrivit datelor oficiale israeliene.

Campania militară israeliană care a urmat, desfășurată pe parcursul a doi ani, a dus la moartea a peste 72.000 de palestinieni, majoritatea civili, potrivit autorităților sanitare din Gaza, și a provocat foamete, a distrus majoritatea clădirilor și a determinat strămutarea unei părți importante a populației teritoriului, în multe cazuri de mai multe ori.