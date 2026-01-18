Netanyahu a convocat cabinetul de război

Miniștrii din cabinetul restrâns de război au fost convocați de prim-ministrul Israelului, Benjamin Netanyahu, la o ședință programată pentru duminică, la ora 10.00, cu o oră înaintea reuniunii complete a guvernului.

Pe agenda discuțiilor se află tensiunile regionale și reacția guvernului israelian față de formarea Consiliului pentru Pace pentru Gaza, a cărui componență executivă a fost anunțată vineri de Casa Albă, potrivit The Times of Israel. Inițiativa face parte dintr-un plan al administrației americane privind gestionarea situației din teritoriu după încetarea ostilităților.

Cât costă un loc în Consiliul pentru Pace

Consiliul pentru Pace urmează să funcționeze ca un organism internațional de coordonare pentru Gaza. În paralel, va fi creat un Comitet Național pentru Administrarea Gazei, condus de un lider palestinian, care va avea rolul de a gestiona serviciile publice și administrația civilă din Fâșia Gaza. Activitatea celor două structuri va fi susținută și de o Forță Internațională de Stabilizare, destinată menținerii securității.

Inițiativa americană are și o componentă financiară majoră, în condițiile în care statele implicate în Consiliul pentru Pace sunt așteptate să contribuie substanțial la reconstrucția Gazei.

Potrivit statutului Consiliului, statele care doresc să rămână membre pentru o perioadă mai mare de trei ani trebuie să contribuie cu cel puțin 1 miliard de dolari în fonduri cash, în primul an de la intrarea în vigoare a acestui statut.

Nemulțumiri la Tel Aviv

Biroul lui Netanyahu a contestat public componența comitetului executiv al acestui consiliu, pe motiv că aceasta „nu a fost coordonată cu Israelul și contravine politicii sale”. În consiliu se regăsesc reprezentanți din Turcia și Qatar, state cu care Israelul are relații tensionate și care s-au pronunțat public împotriva politicii israeliene.

Premierul i-a cerut ministrului de Externe, Gideon Sa’ar, să ridice această problemă în discuțiile cu omologul său american, secretarul de stat Marco Rubio, în cadrul contactelor diplomatice dintre cele două părți.

Israelul, nepregătit pentru represaliile Iranului

Pe agenda ședinței figurează și situația din Iran, inclusiv posibilitatea ca președintele SUA, Donald Trump, să ordone un atac asupra unor ținte ale regimului de la Teheran. În cursul săptămânii trecute, Benjamin Netanyahu a discutat cu Donald Trump despre riscurile unor lovituri împotriva unor ținte iraniene.

Potrivit unor surse apropiate Casei Albe, premierul israelian a susținut că Israelul nu este pe deplin pregătit să se apere singur în fața unor eventuale represalii ale Teheranului.