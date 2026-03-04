Cine e „noul Nostradamus” care a prezis atacurile asupra Iranului și ce avertizări are acum

Hamilton-Parker este un medium britanic cu un public global. A prezis anterior Brexit-ul, victoria lui Trump, moartea reginei Elisabeta și pandemia Covid-19.

Susține că lucrează cu soția sa Jane și se bazează pe lecturi spirituale, inclusiv texte indiene antice Nadi, scrie Express.

Hamilton-Parker a avertizat de ani de zile că Iranul va fi ținta unor atacuri directe. Pe 28 februarie 2026, liderul suprem Ayatollah Ali Khamenei a murit în urma unui atac lansat de Israel și SUA. Mediumul spusese explicit că instalațiile nucleare și conducerea Iranului vor fi vizate.

Ce urmează, potrivit lui Hamilton-Parker

„Cred că acest lucru se va întâmpla în martie 2026″, a spus el despre o a doua fază. Prevede atacuri țintite asupra instalațiilor nucleare rămase.

„O lovitură bruscă urmată de retragere, lăsând rezultatul în seama poporului iranian”, a explicat el. Nu prevede o intervenție terestră.

Alte avertizări pentru 2026

Hamilton-Parker anticipează crize globale convergente în acest an. Prezice un incident cibernetic major care va afecta criptomonedele și piețele de inteligență artificială.

Avertizează asupra unui nor de gaz care va acoperi Japonia în august 2026 – previziune consemnată inițial în 2015.

Anticipează și slăbirea autorității NATO și o colaborare consolidată între China și Rusia.

Al treilea mandat Trump, posibil?

Printre cele mai controversate afirmații ale sale se numără ideea unui al treilea mandat Trump.

„Se va întâmpla ceva care va răsturna regulile existente”, a spus el, invocând situații recent de neconceput – precum posibila invazie a Groenlandei.