Prima pagină » Știrile zilei » Benjamin Netanyahu amenință inamicii Israelului la funeraliile ultimului ostatic din Gaza

Benjamin Netanyahu amenință inamicii Israelului la funeraliile ultimului ostatic din Gaza

Premierul Benjamin Netanyahu a declarat miercuri că dușmanii Israelului vor plăti un „preț exorbitant” dacă vor ataca Israelul, într-un discurs susținut înaintea funeraliilor ultimului ostatic din Gaza.
Benjamin Netanyahu amenință inamicii Israelului la funeraliile ultimului ostatic din Gaza
Radu Mocanu
28 ian. 2026, 17:30, Știri externe

„Suntem hotărâți să ne îndeplinim misiunile: să dezarmăm Hamas și să demilitarizăm Gaza și vom reuși. ​​Inamicii noștri să știe că oricine ridică mâna împotriva Israelului va plăti un preț exorbitant”, a spus miercuri premierul Netanyahu, în cadrul funeraliilor lui Ran Gvili, citat de Le Figaro. 

Armata israeliană a anunțat luni că a recuperat rămășițele acestuia, după finalizarea procesului de identificare realizat de Centrul Național de Medicină Legală. Recuperarea s-a realizat în urma unei operațiune de amploare lansate duminică. 

Întoarcerea tuturor ostaticilor rămași, indiferent că aceștia sunt vii sau morți, a constituit un aspect cheie al primei faze a încetării focului, aflat în vigoare din 10 octombrie 2025.  

Atât și Israel, cât și Hamas s-au acuzat reciproc cu privire la tergiversare returnării ostaticilor. Israel a acuzat Hamas că trage de timp privind returnarea rămășițelor lui Gvili, iar Hamas a acuzat Israelul că împiedică eforturile de căutare a acestora în zonele din Gaza aflate sub controlul militar israelian.

Recomandarea video

EXCLUSIV Probă de lăcomie în Justiție: industria diurnelor pentru magistrați. Mii de lei pe lună făcuți din pix
G4Media
Ar fi fost găsite substanțe interzise la locul accidentului din Timiș. Accidentul, soldat cu șapte morți și trei răniți, suporteri ai echipei PAOK
Gandul
Cauza morții Sarei, fetița de 2 ani care s-a stins la o clinică stomatologică din București. Afecțiunea gravă de care suferea, de fapt
Cancan
FOTO, Cea mai frumoasă femeie din lume, imagini spectaculoase!
Prosport
Ce au descoperit anchetatorii în microbuzul implicat în coliziune. Apar informații noi în cazul accidentului mortal din județul Timiș
Libertatea
Cum se făcea ciorba în anul 1.000 în România? Am găsit rețeta + cum se numea „ciorba” atunci
CSID
Doar 4 SUV-uri mici sunt sigure la impact spate. Eșec pentru o marcă japoneză de top
Promotor