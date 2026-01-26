Armata israeliană a recuperat rămășițele ultimului ostatic din Gaza

„În urma finalizării procesului de identificare de către Centrul Național de Medicină Legală, în cooperare cu Poliția Israeliană și Rabinatul Militar, reprezentanții armatei au informat familia regretatului Ran Gvili că trupul său a fost returnat pentru înmormântare”, a declarat un purtător de cuvânt, citat de Al Jazeera.

Premierul Benjamin Netanyahu a lăudat operațiune, pe care a numit-o o „mare realizare”. „Așa cum am informat familia lui Ran Gvili, sunt încântat să anunț că forțele noastre i-au localizat trupul și că acesta este acum în drum spre casă. Așa cum v-am promis anterior, i-am adus înapoi pe toți ostaticii. Aceasta este o realizare extraordinară pentru Statul Israel și cetățenii Israelului, deoarece ne-ați oferit sprijinul vostru deplin pentru a finaliza misiunea”, a transmis premierul israelian.

Anunțul vine după ce, duminică, Israelul a transmis că desfășoară o „operațiune de amploare” pentru a găsi ultimul ostatic din Gaza.

Biroul premierului israelian Benjamin Netanyahu a anunțat, duminică seara, că „la finalizarea acestei operațiuni și în conformitate cu acordurile stabilite cu Statele Unite, Israelul va deschide punctul de trecere Rafah”.

Întoarcerea tuturor ostaticilor rămași, indiferent că aceștia sunt vii sau morți, a constituit un aspect cheie al primei faze a încetării focului, aflat în vigoare din 10 octombrie 2025.

Israelul a acuzat de mai multe ori că Hamas trage de timp în recuperarea ultimului ostatic, iar gruparea palesatiniană a acuzat Israelul că împiedică eforturile de căutare a acestora în zonele din Gaza aflate sub controlul militar israelian.