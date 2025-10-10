Volodimir Zelenski: Rusia aștepta vreme rea pentru atacul asupra instalațiilor energetice

Volodimir Zelenski a spus vineri că Rusia a așteptat în mod intenționat condiții meteorologice nefavorabile înainte de a ataca sistemul energetic al țării.

Președintele ucrainean a spus că aceste condiții au redus eficiența apărării aeriene cu 20-30%.

„Atacul principal a avut loc în patru regiuni. Cred că condițiile meteorologice au afectat capacitatea noastră de a respinge atacurile cu aproximativ 20-30%.”, a declarat Zelenski reporterilor de la Kiev.

Dronele și rachetele rusești au lovit instalațiile energetice ucrainene peste noapte, oprind curentul și apa în locuințe și blocând o linie de metrou peste râul Dnipro.

Ministerul Energiei din Ucraina a transmis că 380.000 de clienți erau încă fără energie vineri după-amiază, relatează Reuters.

„Lovitura este puternică, dar cu siguranță nu este fatală”, a spus el despre atacuri.

Președintele țării a precizat că Ucraina are 203 instalații energetice care necesită apărare aeriană pentru a fi protejate de Rusia.

El a spus că forțele rusești au încercat un nou atac lângă orașul Dobropillia, în regiunea estică Donețk, unde Ucraina a obținut succese recente, dar au fost respinse.

„Rușii au încercat să organizeze niște acțiuni ofensive. Au vrut să-și deblocheze trupele, dar au suferit pierderi și s-au retras.”, a spus el.

Zelenski a mai precizat că Ucraina așteaptă clarificări privind statutul a 10 sisteme de apărare aeriană promise de Statele Unite.

El a spus că speră că noua „coaliție a celor dispuși”, grupul de țări care s-au angajat să sprijine Ucraina, va organiza o nouă reuniune în această lună.