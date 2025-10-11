O amenințare cu bombă a suspendat circulația feroviară în Ucraina, inclusiv o linie internațională

Trenurile afectate includeau rutele dintre Dnipro și Kiev, Ternopil și Kiev, precum și ruta internațională Kiev-Varșovia.

Rusia a intensificat atacurile asupra infrastructurii feroviare a Ucrainei odată cu venirea toamnei, ceea ce a dus la creșterea întârzierilor și anulărilor trenurilor. Cu toate acestea, amenințările cu bombă de această natură au fost rare.

„Trenurile au fost nevoite să oprească. Pasagerii au fost evacuați și duși la o distanță sigură”, a raportat compania.

Experții în explozivi și oficialii din cadrul forțelor de ordine au efectuat inspecții amănunțite ale vagoanelor de tren, dar nu au găsit explozivi. Serviciul a fost reluat la scurt timp după aceea, cu întârzieri de sub o oră.

Încă nu se cunosc autorii

Rămâne neclar cine se află în spatele amenințărilor cu bombă raportate, relatează The Kyiv Independent.

Vineri, atacurile rusești asupra infrastructurii energetice a Ucrainei au cauzat întârzieri suplimentare și modificări de traseu în regiunile Kiev, Poltava și Dnipropetrovsk.

Dmytro Zhmailo, expert militar și director executiv al Centrului ucrainean pentru securitate și cooperare, a sugerat că intensificarea atacurilor asupra sistemului feroviar ucrainean ar putea fi legată de recentele acorduri de furnizare de arme cu partenerii occidentali.

Creșterea atacurilor rusești coincide cu aprobarea primelor livrări de arme în cadrul Listei priorităților Ucrainei (PURL), un mecanism care permite altor membri NATO să finanțeze livrările de arme ale SUA către Ucraina.