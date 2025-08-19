Departamentul de Justiție va preda Congresului dosarele Epstein

Este o mișcare care pare să evite, cel puțin temporar, un conflict între puteri.

Documentele urmează să fie transmise începând de vineri comisiei de supraveghere a Camerei, care la începutul acestei luni a emis o citație amplă către Departamentul de Justiție privind un dosar penal ce a captat atenția publică de mult timp, a zguduit recent treptele superioare ale administrației lui Donald Trump și a fost constant un magnet pentru teorii ale conspirației.

„Există multe documente în custodia DoJ, iar departamentul va avea nevoie de timp pentru a le furniza pe toate și pentru a se asigura că identificarea victimelor și orice material de abuz sexual asupra copiilor sunt redactate”, a declarat într-un comunicat James Comer, reprezentant al statului Kentucky și președinte republican al comisiei.

„Apreciez angajamentul administrației Trump pentru transparență și eforturile de a oferi poporului american informații despre această chestiune”, a mai spus acesta.