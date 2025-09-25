Fostul director al FBI, James Comey, suspectat de mărturie mincinoasă: Departamentul de Justiție va încerca să-l pună sub acuzare

Oficialii speră să depună cazul în Districtul Estic al Virginiei la câteva zile după ce președintele Donald Trump a apelat la procurorul general pentru a-l acuza pe Comey și pe alți adversari politici percepuți și după ce Trump l-a înlocuit săptămâna trecută pe procurorul-șef al biroului cu un consilier al Casei Albe, care fusese unul dintre avocații săi personali.

Procurorii au evaluat dacă Comey a mințit parlamentarii în timpul mărturiei sale din 30 septembrie 2020, referitoare la ancheta privind legăturile dintre Rusia și campania prezidențială a lui Trump din 2016. Termenul de prescripție de cinci ani pentru intentarea unui proces ar urma să expire marțea viitoare, dar Departamentul de Justiție este așteptat să solicite un act de acuzare în fața unui mare juriu înainte de această dată, au declarat două persoane, care nu au fost autorizate să discute despre o anchetă și au vorbit sub condiția anonimatului pentru Associated Press.

Avocatul lui Comey a refuzat miercuri să comenteze și a declarat că nu a primit nicio veste nouă de la Departamentul de Justiție.

Dacă procurorii vor reuși să obțină un rechizitoriu, Comey ar deveni primul fost oficial guvernamental de rang înalt care va fi urmărit penal în legătură cu una dintre principalele nemulțumiri ale președintelui – ancheta încheiată de mult timp privind interferența Rusiei în alegeri , pe care Trump și susținătorii săi au ridiculizat-o mult timp drept o „farsă” și o „vânătoare de vrăjitoare”, în ciuda multiplelor evaluări guvernamentale care arată că Moscova s-a amestecat în numele campaniei sale în 2016.