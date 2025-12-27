Prima pagină » Știrile zilei » Fostul președinte al Braziliei, Jair Bolsonaro, va fi operat pentru sughiț cronic

Fostul președinte al Braziliei, Jair Bolsonaro, va fi operat pentru sughiț cronic

Jair Bolsonaro, fostul președinte al Braziliei, va fi supus unei noi operații pentru a trata crizele de sughiț cronic de care suferă de mai multe luni. În decursul săptămânii, acesta a suferit și o intervenție chirurgicală pentru hernie inghinală, notează Le Figaro.
Fostul președinte al Braziliei, Jair Bolsonaro, va fi operat pentru sughiț cronic
Sursa foto: Hepta
Radu Mocanu
28 dec. 2025, 00:29, Știri externe

„Iubirea mea tocmai a intrat în sala de operație pentru a suferi un blocaj al nervului frenic. Sunt deja nouă luni de luptă și angoasă, cu crize de sughiț zilnice”, a transmis, sâmbătă, soția fostului șef de stat, printr-un mesaj publicat pe rețelele de socializare. 

În urma evaluărilor medicale, s-a decis efectuarea unei proceduri suplimentare menite să amelioreze crizele de sughiț, fiind vorba despre blocajul nervului frenic, nerv care controlează diafragma. 

Medicul Brasil Caiado, responsabil de fostul președinte, a transmis: „Sughițul este un simptom care îl îngrijorează foarte mult, deoarece îl obosește enorm și îi perturbă somnul”. 

Fostul președinte suferă urmările unui atac cu cuțitul din 2018. În timpul unui eveniment electoral, Bolsonaro a fost rănit la abdomen. Ca urmare a rănilor, acesta a suferit mai multe intervenții chirurgicale majore. 

De miercuri, Bolsonaro a fost internat în spital. Acesta a suferit și o intervenție pentru hernie inghinală, operație care  s-a desfășurat fără complicații. 

Procedurile medicale au fost autorizate de un judecător federal, întrucât, începând cu luna noiembrie, fostul președinte brazilian ispășește o pedeapsă de 27 de ani de închisoare pentru tentativă de lovitură de stat după ce a pierdut alegerile prezidențiale din 2022. 

 

Recomandarea video

GALERIE FOTO Sezonul de schi din Munții Banatului, amânat din cauza lipsei zăpezii: „Încă ne rugăm să vină zăpada mult așteptată”
G4Media
Singura zodie binecuvântată de rune în 2026. Mihai Voropchievici: „Este un an greu pentru multe zodii”
Gandul
Județul din România în care au fost găsite 19 persoane decedate în cele 2 zile de Crăciun. Nu s-a mai putut face nimic pentru ei
Cancan
Ce s-a ales de marea campioană a gimnasticii românești după 20 de ani de la retragere. Cu ce a ajuns să se ocupe acum Monica Roșu
Prosport
Mirabela Grădinaru, dezvăluiri în lacrimi despre cel mai greu moment din viața ei: „Era în comă și nu am putut să fac absolut nimic”
Libertatea
2026 e anul miracolelor. 4 zodii vor renaște ca pasărea Pheonix și își vor trăi visul
CSID
Prezentare video Renault Clio 6. Dacia Sandero va primi același motor de 1,8 litri ca și modelul francez
Promotor