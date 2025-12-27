Fostul președinte al Braziliei, Jair Bolsonaro, va fi operat pentru sughiț cronic

„Iubirea mea tocmai a intrat în sala de operație pentru a suferi un blocaj al nervului frenic. Sunt deja nouă luni de luptă și angoasă, cu crize de sughiț zilnice”, a transmis, sâmbătă, soția fostului șef de stat, printr-un mesaj publicat pe rețelele de socializare.

În urma evaluărilor medicale, s-a decis efectuarea unei proceduri suplimentare menite să amelioreze crizele de sughiț, fiind vorba despre blocajul nervului frenic, nerv care controlează diafragma.

Medicul Brasil Caiado, responsabil de fostul președinte, a transmis: „Sughițul este un simptom care îl îngrijorează foarte mult, deoarece îl obosește enorm și îi perturbă somnul”.

Fostul președinte suferă urmările unui atac cu cuțitul din 2018. În timpul unui eveniment electoral, Bolsonaro a fost rănit la abdomen. Ca urmare a rănilor, acesta a suferit mai multe intervenții chirurgicale majore.

De miercuri, Bolsonaro a fost internat în spital. Acesta a suferit și o intervenție pentru hernie inghinală, operație care s-a desfășurat fără complicații.

Procedurile medicale au fost autorizate de un judecător federal, întrucât, începând cu luna noiembrie, fostul președinte brazilian ispășește o pedeapsă de 27 de ani de închisoare pentru tentativă de lovitură de stat după ce a pierdut alegerile prezidențiale din 2022.