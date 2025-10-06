Ministrul Barbu neagă că ar candida la șefia PSD: „Eu la acest congres nu voi candida pentru nicio poziție de conducere”

Potrivit unor surse politice, ministrul Barbu, considerat un apropiat al secretarului general Paul Stănescu, ar fi candidatul favorit pentru această poziție.

Contactat telefonic de MEDIAFAX, acesta a respins categoric speculațiile.

„Ca și dumneavoastră, am citit o serie de articole în care se vehiculează că voi fi succesorul actualului secretar general al PSD. Lucrurile nu stau nici pe departe așa”, a declarat ministrul Barbu.

Acesta a subliniat că nu va accepta niciodată să fie o persoană impusă în conducerea partidului cu susținerea unui singur politician și a precizat că, pentru validarea unei candidaturi, sunt necesari mai mulți pași care presupun susținere în structurile interne ale PSD, de la nivel local până la nivel central.

„Indiferent de ce se vehiculează, eu la acest congres nu voi candida pentru nicio poziție de conducere”, a conchis ministrul Agriculturii.

Partidul Social Democrat se pregătește pentru alegerea unei noi conduceri, în condițiile în care actualul secretar general, Paul Stănescu, ocupă această funcție din 2021.

Liderul interimar al PSD Sorin Grindeanu a spus, luni, că un congres al partidului va fi organizat în această toamnă și că acesta ar fi bine să aibă loc „până în postul Crăciunului”, adică în 15 noiembrie.