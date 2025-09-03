Peste 33.000 de pagini de documente legate de cazul Jeffrey Epstein publicate de Congresul SUA

Publicarea documentelor intervine într-un context de acuzații privind lipsa de transparență a administrației Trump în acest caz, care a alimentat numeroase teorii ale conspirației.

„Ne-am ținut de promisiuni. Am primit documentele și sunt convins că și Casa Albă va colabora cu noi”, a declarat președintele comisiei, republicanul James Comer, potrivit AFP.

Însă reacțiile au fost împărțite. Democratul Ro Khanna, membru al comisiei, a afirmat: „Doar 3% dintre documentele transmise comitetului de supraveghere sunt noi. Restul este deja public”.

Colega sa, Summer Lee, a adăugat că documentele de la Departamentul Justiției sunt „în mare parte mii de pagini de conținut reciclat, deja pus la dispoziția publicului”.

Publicarea masivă a documentelor are scopul de a răspunde solicitărilor insistente de transparență venite din partea mai multor aleși republicani și de a clarifica informațiile legate de „afacerea” Epstein.