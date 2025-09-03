Prima pagină » Știri externe » Peste 33.000 de pagini de documente legate de cazul Jeffrey Epstein publicate de Congresul SUA

Peste 33.000 de pagini de documente legate de cazul Jeffrey Epstein publicate de Congresul SUA

O comisie a Camerei Reprezentanților din Statele Unite a făcut public miercuri mai mult de 33.000 de pagini de documente legate de Jeffrey Epstein, finanțatorul newyorkez decedat în 2019, înainte de procesul său pentru infracțiuni sexuale.
Publicarea documentelor intervine într-un context de acuzații privind lipsa de transparență a administrației Trump în acest caz, care a alimentat numeroase teorii ale conspirației.

„Ne-am ținut de promisiuni. Am primit documentele și sunt convins că și Casa Albă va colabora cu noi”, a declarat președintele comisiei, republicanul James Comer, potrivit AFP.

Însă reacțiile au fost împărțite. Democratul Ro Khanna, membru al comisiei, a afirmat: „Doar 3% dintre documentele transmise comitetului de supraveghere sunt noi. Restul este deja public”.

Colega sa, Summer Lee, a adăugat că documentele de la Departamentul Justiției sunt „în mare parte mii de pagini de conținut reciclat, deja pus la dispoziția publicului”.

Publicarea masivă a documentelor are scopul de a răspunde solicitărilor insistente de transparență venite din partea mai multor aleși republicani și de a clarifica informațiile legate de „afacerea” Epstein.