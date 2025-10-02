Trump vede în blocajul guvernamental o „oportunitate” pentru concedieri în masă

Situația riscă să afecteze profund administrația federală, economia și sute de mii de angajați guvernamentali, în condițiile în care Casa Albă avertizează că disponibilizările sunt „iminente”, iar unele locuri de muncă ar putea fi pierdute definitiv în doar câteva zile.

Peste 750.000 de angajați federali, adică aproximativ 40% din personalul guvernamental, ar putea fi afectați de concedieri temporare sau chiar definitive dacă blocajul se prelungește. Angajații „esențiali”, precum militarii și agenții de frontieră, lucrează în continuare, deși nu sunt plătiți, iar restul au fost trimiși în concediu fără plată, cu promisiunea unei compensări ulterioare, așa cum s-a întâmplat în alte blocaje din trecut. De data aceasta, însă, administrația Trump a sugerat că plata retroactivă nu este garantată, iar unele posturi ar putea fi desființate.

„Să fim sinceri, dacă situația asta se prelungește, va trebui să concediem oameni”, a declarat miercuri seara vicepreședintele JD Vance, citat de BBC.

«Pisica moartă», aruncată peste gardul opoziției

El a acuzat opoziția democrată că se joacă politic cu viețile cetățenilor și că refuză să ajungă la un compromis care să deblocheze bugetul: „Dacă sunt atât de îngrijorați de efectele asupra poporului american – și ar trebui să fie – ceea ce trebuie să facă este să redeschidă guvernul, nu să se plângă de felul în care răspundem noi”.

Disponibilizările ar putea începe în doar „două zile”, a transmis și purtătoarea de cuvânt Karoline Leavitt, folosind expresii precum „iminent” și „foarte curând”. Ea susține că administrația este forțată să ia aceste măsuri chiar de către opoziția democrată: „Uneori trebuie să faci lucruri pe care nu vrei să le faci. Democrații ne-au pus în această poziție”.

Americanii, ostatici în lupta politică

În centrul disputei se află bugetul pentru sănătate, pe care democrații doresc să îl protejeze și să îl extindă pentru americanii cu venituri mici. Republicanii, în schimb, afirmă că aceste beneficii sunt costisitoare, că au fost introduse pentru a gestiona pandemia COVID și nu mai sunt necesare. Liderii republicani spun că menținerea în funcțiune a guvernului este prioritară, iar cererile democraților ar bloca tocmai acest obiectiv. Ei vor ca bugetul actual să fie prelungit așa cum este, iar discuțiile despre sănătate să fie amânate.

„Nu este vorba despre cine câștigă sau cine pierde. Este vorba despre americani, iar democrații i-au luat ostatici într-un mod despre care cred că le aduce beneficii politice”, a descris John Thune, liderul majorității republicane din Senat, poziția Partidului Democrat în actualul blocaj bugetar, pe care îl acuză că pune politica înaintea interesului public.

Trump vrea concedieri: „Se pot economisi miliarde”

Donald Trump le-a transmis republicanilor că blocajul reprezintă o „oportunitate” pentru a face reduceri bugetare durabile. Pe rețeaua sa Truth Social, Trump a scris că „republicanii trebuie să folosească această oportunitate a închiderii forțată de democrați pentru a curăța sistemul de incompetenți, risipă și fraudă. Se pot economisi miliarde de dolari”.

Tot miercuri, administrația sa a anunțat că va suspenda finanțarea, în valoare de 18 miliarde de dolari, pentru proiectele de infrastructură din New York, orașul de origine al liderilor democrați din Congres.

Senatorul democrat Chris Murphy a criticat atitudinea republicanilor: „De ce boicotează negocierile? Nu am mai văzut așa ceva în viața mea. Guvernul se va redeschide când republicanii vor deveni serioși în privința discuțiilor cu democrații”.

Vot amânat, Senatul suspendat

Deocamdată, nu există semne de compromis între cele două tabere politice. Următorul vot asupra proiectului republican de finanțare temporară este programat pentru vineri, însă Senatul este suspendat, iar negocierile blocate. Președintele Camerei, Mike Johnson, a transmis că nu există nimic de negociat: „Nu avem ce să scoatem din acest proiect de lege pentru a-l face mai clar sau mai simplu decât este”.

Între timp, angajații guvernamentali trăiesc cu incertitudinea pierderii locurilor de muncă, iar efectele economice ale blocajului amenință să se amplifice, cu pierderi estimate la miliarde de dolari.