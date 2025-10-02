Administrația Trump blochează fonduri pentru statele democrate în plin blocaj guvernamental

Președintele american Donald Trump a decis miercuri să înghețe 26 de miliarde de dolari alocați statelor cu administrații democrate, în contextul actualului blocaj guvernamental, al 15-lea de la 1981 încoace, potrivit Reuters.

Din suma totală, 18 miliarde de dolari erau destinați proiectelor de transport public din New York, stat condus de liderii democrați din Congres, iar 8 miliarde erau alocate programelor de energie verde din 16 state democratice, între care California și Illinois.

Vicepreședintele JD Vance a avertizat că, dacă blocajul se prelungește, administrația ar putea trece la disponibilizări masive în sectorul public, adăugându-se celor 300.000 de posturi care urmează să fie eliminate până în decembrie.

„Dacă shutdown-ul durează mai mult de câteva zile, concedierile vor fi inevitabile”, a declarat acesta.

Blocajul a suspendat activități guvernamentale variate, de la cercetare științifică și supraveghere financiară până la programe de mediu.

Aproximativ 750.000 de angajați federali au fost trimiși acasă fără salariu, în timp ce alții, precum militarii și agenții de la graniță, lucrează neplătiți.

Departamentul pentru Afaceri ale Veteranilor a anunțat că va continua să asigure înmormântările în cimitirele naționale, dar nu va ridica monumente funerare și nici nu va întreține terenurile.