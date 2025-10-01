Senatul SUA: Guvernul întră în blocaj de miercuri, senatorii n-au ajuns la un acord

Marți, democrații și republicanii au ajuns într-un impas care va conduce la blocarea guvernului american. Un blocaj guvernamental înseamnă însemna închiderea unor agenții federale, suspendarea activităților, trimiterea acasă a unei părți însemnat din angajații federali. Personalul esențial este menținut în funcție, însă fără salariu, până la aprobarea unui buget în Congres.

Senatul a respins atât o propunere de finanțare realizată de Partidul Democrat, cât și una a republicanilor. Democrații au respins proiectul adoptat de Camera Reprezentanților, care ar fi menținut finanțarea pentru încă șapte săptămâni, în timp ce republicanii au refuzat să negocieze noi amendamente la propunere.

Chuck Schumer, liderul senatorilor democrați i-a acuzat pe republicani de „intimidare” și de evitarea negocierilor, iar John Tune, liderul republicanilor a afirmat că „nu vom luați ostatici de cerințele democraților”.

Senatorii urmează să reintre în sesiune miercuri dimineață. Tune a susținut că speră ca mai mulți democrați să își schimbe poziția pentru pentru a redeschide rapid guvernul.

Camera Reprezentanților se află în această săptămână în vacanță parlamentară, ceea ce îngreunează și mai mult perspectivele unui acord imediat.