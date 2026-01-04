Prima pagină » Știri externe » Trump ridică miza în Venezuela. Delcy Rodríguez, avertizată cu sancțiuni mai dure decât cele pentru Maduro

Președintele american Donald Trump a lansat un avertisment dur la adresa președintelui interimar al Venezuelei, Delcy Rodríguez, afirmând că aceasta ar putea avea „o soartă mai rea decât Nicolas Maduro” dacă nu se conformează cerințelor Washingtonului.
Declarațiile au fost făcute într-un interviu telefonic acordat publicației The Atlantic, în contextul escaladării intervenției SUA în Venezuela.

Rodríguez a preluat conducerea interimară a Venezuelei după capturarea lui Nicolas Maduro de către forțele armate americane, operațiune confirmată oficial de administrația Trump.

Fostul lider venezuelean se află în prezent într-o închisoare din New York, unde urmează să fie judecat de justiția americană.

Trump spune că nu va tolera opoziția

Donald Trump a declarat că nu va accepta ceea ce a numit o „respingere sfidătoare” a intervenției SUA în Venezuela. Potrivit liderului de la Casa Albă, Delcy Rodríguez ar fi transmis inițial, în privat, disponibilitatea de a coopera cu Statele Unite, inclusiv acceptarea unei conduceri temporare americane în Venezuela.

Această versiune a fost respinsă public de Rodríguez, care a afirmat că Venezuela este pregătită să își apere resursele naturale și că politicile fostului președinte Maduro rămân în vigoare.

„Nu vom mai fi niciodată o colonie”, a declarat liderul interimar de la Caracas.

Riscul unui conflict prelungit

Refuzul Delcy Rodríguez de a accepta condițiile impuse de Washington amplifică riscul unui conflict prelungit, notează The Atlantic. Trump a semnalat că este dispus să ordone noi atacuri asupra Venezuelei, dacă situația o va impune, sugerând chiar posibilitatea unei ocupații militare americane.

În interviu, președintele american și-a apărat decizia de schimbare a regimului, descriind Venezuela drept „o țară eșuată” și susținând că intervenția SUA în Venezuela reprezintă o alternativă mai bună decât situația actuală.

Semnale de extindere a doctrinei intervenționiste

În același interviu, Trump a afirmat că Venezuela ar putea să nu fie ultimul stat vizat de acțiuni americane. El a reiterat că SUA „are nevoie de Groenlanda” pentru apărare, invocând prezența navelor rusești și chineze în regiune. Deși nu a confirmat explicit o acțiune militară, Trump a lăsat deschisă interpretarea mesajului transmis de intervenția SUA în Venezuela.

Secretarul de stat Marco Rubio a declarat că operațiunea din Venezuela demonstrează că administrația Trump își respectă angajamentele, subliniind că declarațiile președintelui trebuie tratate cu maximă seriozitate.

