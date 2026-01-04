Trump ridică miza în Venezuela. Delcy Rodríguez, avertizată cu sancțiuni mai dure decât cele pentru Maduro

Declarațiile au fost făcute într-un interviu telefonic acordat publicației The Atlantic, în contextul escaladării intervenției SUA în Venezuela.

Rodríguez a preluat conducerea interimară a Venezuelei după capturarea lui Nicolas Maduro de către forțele armate americane, operațiune confirmată oficial de administrația Trump.

Fostul lider venezuelean se află în prezent într-o închisoare din New York, unde urmează să fie judecat de justiția americană.

Trump spune că nu va tolera opoziția

Donald Trump a declarat că nu va accepta ceea ce a numit o „respingere sfidătoare” a intervenției SUA în Venezuela. Potrivit liderului de la Casa Albă, Delcy Rodríguez ar fi transmis inițial, în privat, disponibilitatea de a coopera cu Statele Unite, inclusiv acceptarea unei conduceri temporare americane în Venezuela.

Această versiune a fost respinsă public de Rodríguez, care a afirmat că Venezuela este pregătită să își apere resursele naturale și că politicile fostului președinte Maduro rămân în vigoare.

„Nu vom mai fi niciodată o colonie”, a declarat liderul interimar de la Caracas.

Riscul unui conflict prelungit

Refuzul Delcy Rodríguez de a accepta condițiile impuse de Washington amplifică riscul unui conflict prelungit, notează The Atlantic. Trump a semnalat că este dispus să ordone noi atacuri asupra Venezuelei, dacă situația o va impune, sugerând chiar posibilitatea unei ocupații militare americane.

În interviu, președintele american și-a apărat decizia de schimbare a regimului, descriind Venezuela drept „o țară eșuată” și susținând că intervenția SUA în Venezuela reprezintă o alternativă mai bună decât situația actuală.

Semnale de extindere a doctrinei intervenționiste

În același interviu, Trump a afirmat că Venezuela ar putea să nu fie ultimul stat vizat de acțiuni americane. El a reiterat că SUA „are nevoie de Groenlanda” pentru apărare, invocând prezența navelor rusești și chineze în regiune. Deși nu a confirmat explicit o acțiune militară, Trump a lăsat deschisă interpretarea mesajului transmis de intervenția SUA în Venezuela.

Secretarul de stat Marco Rubio a declarat că operațiunea din Venezuela demonstrează că administrația Trump își respectă angajamentele, subliniind că declarațiile președintelui trebuie tratate cu maximă seriozitate.