Atacul SUA asupra Venezuelei ridică îngrijorări cu privire la o potențială preluare a Groenlandei în viitor

Situația a escaladat în contextul intervenției militare americane în Venezuela și al unor mesaje provocatoare apărute pe rețelele sociale, scrie The Guardian.

La scurt timp după operațiunea militară a Statelor Unite în Venezuela, soldată cu capturarea președintelui Nicolás Maduro, Katie Miller, podcaster de extremă dreapta și soția lui Stephen Miller, fost consilier al lui Donald Trump, a publicat pe platforma X o imagine cu Groenlanda acoperită de drapelul american, însoțită de mesajul „SOON”. Postarea a fost interpretată ca o amenințare directă la adresa suveranității daneze.

Reacția Danemarcei

Ambasadorul Danemarcei la Washington, Jesper Møller Sørensen, a reacționat rapid, redistribuind postarea cu un mesaj ferm, dar diplomatic. Oficialul danez a reamintit că SUA și Danemarca sunt aliați apropiați în cadrul NATO și că securitatea Statelor Unite este strâns legată de securitatea Groenlandei și a Regatului Danemarcei.

„Ne așteptăm la respect deplin pentru integritatea teritorială a Regatului Danemarcei”, a subliniat diplomatul, adăugând că Danemarca a crescut bugetul de apărare în 2025 cu 13,7 miliarde de dolari, fonduri destinate inclusiv securității în Arctica și Atlanticul de Nord.

Just a friendly reminder about the US and the Kingdom of Denmark: We are close allies and should continue to work together as such. US security is also Greenland’s and Denmark’s security. Greenland is already part of NATO. The Kingdom of Denmark and the United States work… https://t.co/CboKnlKgJL — Jesper Møller Sørensen 🇩🇰 (@DKambUSA) January 4, 2026

Groenlanda, punct strategic în rivalitatea globală

Groenlanda este considerată un teritoriu strategic major, atât din punct de vedere militar, cât și economic, datorită resurselor sale minerale și poziției-cheie în Arctica. Insula găzduiește cea mai nordică bază militară americană, la Pituffik, vizitată recent de vicepreședintele JD Vance.

Donald Trump a refuzat în mod repetat să excludă folosirea forței pentru preluarea controlului asupra Groenlandei, declarând că „SUA au nevoie disperată de Groenlanda pentru securitatea internațională”. Aceste afirmații au determinat serviciile de informații daneze să clasifice Statele Unite drept un potențial risc de securitate – o schimbare majoră în relațiile transatlantice.

Deși majoritatea celor aproximativ 57.000 de locuitori ai Groenlandei își doresc independența față de Danemarca, sondajele arată clar că nu există susținere pentru integrarea în Statele Unite. Groenlanda are dreptul legal de a-și declara independența încă din 2009.

Analiștii avertizează că retorica agresivă a Washingtonului nu mai poate fi ignorată. Potrivit experților în securitate, o intervenție militară americană în Groenlanda ar fi dificil de contracarat, amplificând îngrijorările privind stabilitatea alianței.