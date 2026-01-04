Locul unde ajung cei mai notorii deținuți. Ce se știe despre închisoarea în care este încarcerat Maduro

Considerată de foști deținuți drept „Iadul pe Pământ”, închisoarea federală MDC a devenit sinonimă cu condițiile dure de detenție, lipsa personalului și incidentele grave din interior, scrie EFE.

De-a lungul anilor, închisoarea federală MDC a găzduit numeroase personalități cunoscute la nivel internațional. Printre acestea se numără Joaquin „El Chapo” Guzman, liderul cartelului Sinaloa, fostul președinte al Hondurasului Juan Orlando Hernandez, rapperul Sean „Diddy” Combs, dar și britanica Ghislaine Maxwell, condamnată pentru complicitate în cazul Jeffrey Epstein.

În prezent, în închisoarea federală se află și Ismael „El Mayo” Zambada Garcia, considerat unul dintre liderii istorici ai cartelului Sinaloa, precum și Luigi Mangione, acuzat de uciderea directorului executiv al companiei UnitedHealthcare.

Condiții inumane reclamate

Foști deținuți ai închisorii federale MDC au denunțat public condițiile de detenție. Ghislaine Maxwell a descris celula sa drept „inumana, crudă și degradantă”, comparând-o cu cea a celebrului personaj Hannibal Lecter. La rândul său, fostul oficial mexican Genaro Garcia Luna a relatat despre omoruri și înjunghieri petrecute sub ochii săi.

Michael Cohen, fost consilier al președintelui Donald Trump, a vorbit despre lipsa accesului la cărți, paturi de oțel cu saltele subțiri și celule extrem de mici.

Criza din 2019, un moment critic pentru închisoarea federală MDC

Unul dintre cele mai grave episoade din istoria închisorii federale MDC a avut loc în 2019, când o pană de curent a lăsat deținuții fără electricitate și încălzire timp de șapte zile, în plină iarnă. Temperaturile au coborât până la -15 grade Celsius, iar avocații au semnalat lipsa serviciilor medicale.

Incidentul a dus la proteste, o anchetă a Departamentului de Justiție și un proces colectiv. În final, aproximativ 1.600 de deținuți au primit despăgubiri în valoare totală de aproape zece milioane de dolari.

Închisoarea federală, sub lupa autorităților

Astăzi, închisoarea federală MDC New York rămâne singura închisoare federală din oraș, unde aproximativ 1.200 de deținuți așteaptă judecarea în instanțele federale, după închiderea centrului din sudul Manhattanului.

Reputația sa continuă să ridice semne de întrebare privind respectarea drepturilor omului în sistemul penitenciar american.