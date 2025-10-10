Congresul UDMR de la Cluj reunește liderii României și ai Ungariei. Ilie Bolojan și Viktor Orbán participă la eveniment

Congresul UDMR are loc la centrul de evenimente Wild Hills din Juc-Herghelie, județul Cluj.

Evenimentul reunește principalele figuri politice ale momentului, atât din România, cât și din Ungaria.

Bolojan și Grindeanu, prezenți în sală

Premierul Ilie Bolojan și liderul PSD, Sorin Grindeanu, se află la Cluj-Napoca pentru a participa la Congresul UDMR.

Aceștia vor asista la prezentarea raportului politic al lui Kelemen Hunor, liderul Uniunii, care va trasa direcțiile strategice ale formațiunii pentru perioada următoare.

Președintele României, Nicușor Dan, e marele abent de la eveniment.

Congresul va începe la ora 11:00.

Viktor Orbán, invitat de onoare

Printre invitații speciali se numără și premierul Ungariei, Viktor Orbán, care va susține un discurs în fața delegaților UDMR și a liderilor politici români.

Viktor Orbán a petrecut joi seara la Cluj-Napoca, înainte de participarea la Congresul UDMR.

Ultimul Congres al UDMR a avut loc în aprilie 2023, când Kelemen Hunor a fost reales în funcția de președinte al Uniunii.