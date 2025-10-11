Germania: Acord cu talibanii pentru returnarea solicitanților de azil afgani în țara lor de origine

Confruntată cu o creștere accentuată a extremei drepte, Germania lui Friedrich Merz organizează de câteva luni zboruri charter către Afganistan pentru a-i returna pe solicitanții de azil puși sub acuzare de instanțe. Un acord este pe cale să fie încheiat pentru a facilita aceste deportări.

Un acord între Berlin și talibani este aproape de a fi încheiat pentru a face zborurile de deportare către Afganistan „regulate”, a declarat sâmbătă ministrul german de interne, o mișcare care face parte dintr-o înăsprire a politicii germane privind migrația, potrivit Le Figaro.

„Discuțiile sunt într-un stadiu foarte avansat, așa că putem presupune că vom ajunge foarte curând la un acord”, a declarat Alexander Dobrindt pentru site-ul de știri online „The Pioneer ”. „Dorim să efectuăm returnări regulate, iar asta nu înseamnă doar zboruri charter, ci și zboruri comerciale ”, a adăugat ministrul conservator (CSU).

În funcție din luna mai, cancelarul Friedrich Merz a promis să accelereze deportarea solicitanților de azil afgani condamnați pentru infracțiuni comise în țară. Aceste returnări sunt controversate din cauza revenirii la putere în august 2021 a talibanilor, o autoritate pe care Germania nu o recunoaște.

De atunci, Berlinul a efectuat două zboruri de deportare a afganilor condamnați de instanțele germane: 81 în iulie anul trecut și 28 în vara anului 2024. Aceste zboruri charter au fost organizate de Qatar, care a acționat ca mediator. Însă, în septembrie, Ministerul Federal de Interne a anunțat discuții directe cu talibanii.

Angajații ministerului au purtat „discuții tehnice cu oficiali de la fața locului la Kabul în primul weekend al lunii octombrie pentru a organiza aceste zboruri de deportare”, a adăugat Alexander Dobrindt.

Ministrul conservator „va face tot posibilul ca acest lucru să funcționeze ”, de exemplu, mergând la Kabul dacă este necesar, și dorește să „încerce același lucru cu Siria ” .

După căderea președintelui Bashar al-Assad, Germania, la fel ca mai multe țări europene, a anunțat și ea că îngheață cererile de azil pentru cetățenii sirieni.

O politică de imigrație mai dură este unul dintre remediile pe care Friedrich Merz speră să le ofere pentru a combate ascensiunea extremei drepte, aflată la egalitate cu conservatorii în sondajele recente.