Italienii din Scoția au declarat că sunt de „etnie romă”, crezând că termenul se referă la orașul Roma

Situația s-a întâmplat la recensământul din 2022 și a fost descoperită de analiștii Registrelor Naționale ale Scoției, care au observat o proporție mult mai mare a cetățenilor de etnie romă care provin din Italia, relatează publicația britanică The Times.

Observând cifrele neobișnuite, analiștii au ajuns la concluzia că unii dintre respondenții la recensământ născuți în Roma, ar fi putut bifa din greșeală categoria etnică „roma”.

La recensământul din 2022 din Scoția, un total de 3.218 persoane că se identifică cu grupul etnic rom. Procentul reprezintă 0,06% din populația Scoției.

În jur de 36,5% din populația romă a precizat că s-a născut în Italia, comparativ cu un procent de doar 19,1% de persoane de etnie născute în România, a doua țară ca frecvență în cifrele privind locul natal.

În cifre, înseamnă că 1.200 de persoane de „presupusă” etnie romă sunt născute în Italia, din totalul de 3.200 de persoane de etnie romă din Scoția.

Oficialii scoțieni și-au dat seama că ar putea fi vorba despre o eroare

Oficialii Registrelor Naționale din Scoția au declarat că caseta cu etnia ar fi putut să fie bifată din greșeală de italieni.

„Această casetă ar fi putut fi bifată din greșeală de către persoane născute în Roma, Italia, dar nu pot determina cu certitudine ce proporție dintre aceste persoane ar fi putut bifa din neatenție etnia greșită, întrucât unele dintre ele ar putea fi considerate ca făcând parte din grupul etnic rom”.

În general, autoritățile din Scoția fac recensământ odată la zece ani. Până în 2022 se credea că cei mai mulți cetățeni de etnie romă se află în vestul orașului Glasgow, însă cifrele de la ultimul recensământ au arătat că numai 28.1% din populație este reprezentată de cetățeni de etnie romă.