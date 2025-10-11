Grindeanu, despre incidentul de la Congresul UDMR: Există un singur imn oficial, cel al românilor

„În discursul meu de ieri (vineri – n.r.) am vorbit şi am mulţumit premierului Viktor Orban pentru rolul pe care l-a avut anul trecut şi pe care trebuie să-l recunoaştem cu toţii în procesul de aderare a României la spaţiul Schengen. Să nu uităm că, anul trecut, sub preşedinţia Ungariei şi cu presiunile pozitive exercitate de Viktor Orbán, am reuşit să intrăm în Schengen, după ce am fost ţinuţi, practic, la uşă timp de aproape 13 ani. Am menţionat şi aceste lucruri”, a declarat Grindeanu, într-o conferinţă de presă în judeţul Timiş.

El a adăugat că are relaţii de respect şi prietenie cu mai mulţi membri ai UDMR, inclusiv cu liderul partidului, Kelemen Hunor.

„Eu am foarte mulţi colegi în UDMR, aşa cum dânţii ştiu, pe care îi respect şi am acest sentiment de respect şi de prietenie faţă de mulţi dintre ei. La fel şi faţă de preşedintele Kelemen Hunor, faţă de Cseke Attila, dacă e să dau exemple, sau faţă de Tanczos Barna şi alţii. Respect şi prietenie pentru unii dintre ei”, a subliniat liderul social-democrat.

Grindeanu a subliniat că mesajul central al discursului său de la Congres a fost despre unitate

„Ieri am vorbit despre unitate. Iar unitatea înseamnă că, cel puţin din perspectiva României, există un singur imn oficial, cel al românilor”.

Incidentul a avut loc la Congresul UDMR de la Cluj-Napoca, unde au fost intonate imnul României, imnul Ungariei şi imnul Ţinutului Secuiesc. Grindeanu a părăsit sala în timpul celui din urmă, revenind ulterior pentru a-şi susţine discursul.