Delegațiile ucrainene, rusă și americană sosesc la Hotelul InterContinental ca să participe, pentru a doua zi, la negocierile trilaterale pe tema războiului din Ucraina, de la Geneva.
Sorina Matei
18 feb. 2026, 10:29, Știri externe

Formatul negocierilor privind Ucraina de la Geneva rămâne același, iar în a doua zi acestea vor continua în spatele ușilor închise.

Ieri, la finalul a 6 ore de negocieri, echipele care încearcă să găsească o soluționare războiului din Ucraina ar fi ajuns într-un impas în timpul consultărilor, relatează jurnalistul Axios Barak Ravid, citând două surse.

„Astăzi, la Geneva, negocierile din cadrul grupului de lucru politic s-au «blocat»… Motivul au fost pozițiile prezentate de noul negociator șef rus, Vladimir Medinsky”, a scris Ravid pe rețelele de socializare.

Una dintre sursele Axios a susținut că diplomații ruși s-au plâns de recentele declarații publice ale președintelui ucrainean, Volodimir Zelenski. Aceștia consideră că președintele ucrainean nu se angajează în negocieri serioase, ci încearcă mai degrabă să-și sporească popularitatea internă înaintea unor posibile alegeri.

Într-un interviu acordat publicației, Zelenski a declarat că negocierile directe cu Vladimir Putin sunt esențiale pentru progresul în problema teritorială. El a spus că a instruit delegația să organizeze o întâlnire personală cu președintele rus.

Întâlnirea a durat în jur de șase ore și a cuprins trei formate: negocieri ruso-americane, ruso-ucrainene și ruso-americane-ucrainene.

Vladimir Medinski

Vlodimir Zelenski a declarat într-un interviu pentru Axios că șeful delegației ruse, Medinski, la fel ca Putin, continuă să vorbească despre „rădăcinile istorice” ale războiului.

„Nu avem timp pentru toate prostiile astea. Trebuie să luăm o decizie, trebuie să încheiem acest război”, a spus Zelenski.

Fostul ministru al culturii din Rusia, Vladimir Medinski, este istoric și consilier al lui Vladimir Putin.

