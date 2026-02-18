Prima pagină » Știri externe » A doua zi de negocieri la Geneva între Ucraina și Rusia, pe fondul presiunilor asupra Kievului

Negocierile de pace dintre Ucraina și Rusia continuă la Geneva. Președintele Volodimir Zelenski spune că presiunea pusă de Donald Trump este prea mare asupra Kievului, în timp ce discuțiile rămân în continuare foarte tensionate.
Sursă foto: Hepta via Mediafax Foto
Nițu Maria
18 feb. 2026, 10:30, Știri externe

Discuțiile de pace dintre Ucraina și Rusia continuă miercuri la Geneva, în cadrul celei de-a doua zile de negocieri mediate de Statele Unite. Întâlnirile au loc după ce președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a spus că Washingtonul pune presiune prea mare asupra Kievului pentru a încheia războiul, scrie Reuters.

Evenimentul are loc în Elveția, iar președintele american Donald Trump a declarat recent că Ucraina trebuie să facă schimbări pentru ca negocierile să aibă succes. Într-un interviu pentru Axios, Zelenski a spus că „nu este corect” ca Trump să ceară public concesii doar Ucrainei, nu și Rusiei.

Președintele ucrainean a precizat că orice plan care ar obliga Ucraina să renunțe la teritorii pe care Rusia nu le controlează în estul regiunii Donbas ar fi respins de populație în cazul unui referendum.

„Sper că este vorba doar de tactica lui și nu de decizia în sine”, a declarat Volodimir Zelenski în interviu, citat de Axios.

Președintele ucrainean i-a mulțumit lui Trump pentru eforturile de mediere și a spus că discuțiile cu trimișii americani, Steve Witkoff și Jared Kushner, nu au inclus același nivel de presiune.

În schimb, președintele american Donald Trump a făcut luni o serie de declarații în fața presei legate de negocierile de pace și prezența Ucrainei la ele.

„Ucraina ar trebui să vină repede la masa negocierilor. Asta e tot ce vă spun”, a afirmat Trump.

Șeful delegației ucrainene, Rustem Umerov, a afirmat apoi că prima zi de negocieri s-a concentrat pe „chestiuni practice și mecanismele posibilelor decizii”, fără alte detalii.

Oficialii ruși nu au comentat oficial evoluția discuțiilor, însă presa rusească a citat o sursă care a descris întâlnirile drept „foarte tensionate”, cu o durată de aproximativ șase ore.

Înainte de reluarea negocierilor, Rustem Umerov a spus că delegația ucraineană lucrează „fără așteptări excesive”. Președintele Volodimir Zelenski a declarat și el marți că așteaptă un raport de la echipa sa.

„Suntem pregătiți să avansăm rapid către un acord demn de pus capăt războiului”, a spus Zelenski. „Întrebarea pentru ruși este: ce vor ei, de fapt?”

Reuniunea de la Geneva are loc după două runde de discuții anterioare, organizate la Abu Dhabi, care nu au adus un progres semnificativ, în special în privința controlului teritoriilor din estul Ucrainei.

Miercuri dimineață, trimisul american Steve Witkoff a transmis pe platforma X că eforturile lui Donald Trump în privința războiului dau rezultate.

„Succesul președintelui Trump în a aduce ambele părți implicate în acest război împreună a adus progrese semnificative și suntem mândri să lucrăm sub conducerea sa pentru a opri masacrele din acest conflict teribil. Ambele părți au convenit să își informeze liderii respectivi și să continue să lucreze pentru un acord.”, a spus el.

