O epidemie ciudată a izbucnit în Africa. Cauza și originea sunt necunoscute

O epidemie ciudată a izbucnit în Africa și a provocat mai multe decese. Cauza și originea sunt necunoscute, iar experții încearcă să afle cu ce se confruntă.
Petru Mazilu
18 apr. 2026, 15:22, Știri externe

O epidemie necunoscută a fost raportată în Burundi, potrivit Nexta.

Autoritățile au înregistrat 35 de cazuri de boală și cinci decese. Totuși, numărul victimelor ar putea fi mai mare având în vedere că boala este necunoscută experților. Până în prezent, experții au stabilit că boala se răspândește în interiorul familiilor, ceea ce indică faptul că este contagioasă.

Pacienții au febră, vărsături, diaree, iar în cazurile severe simptome neurologice și insuficiență respiratorie.

Ebola, Marburg și alte virusuri periculoase au fost deja excluse. Cauza și originea bolii sunt necunoscute.

