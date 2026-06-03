Prima pagină » Știri externe » Premieră mondială: un om a primit trei organe de porc

Premieră mondială: un om a primit trei organe de porc

O echipă de cercetători din China a realizat ceea ce până acum părea imposibil: transplantarea simultană a unui ficat și a doi rinichi proveniți de la un porc modificat genetic unui om aflat în moarte cerebrală.
Premieră mondială: un om a primit trei organe de porc
Andreea Tobias
03 iun. 2026, 07:08, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Este prima intervenție de acest fel din lume și un nou pas în cursa pentru rezolvarea crizei globale de organe pentru transplant.

Organele au funcționat aproape cinci zile

Pacientul, un bărbat de 53 de ani, suferea de o boală renală cronică severă și intrase în moarte cerebrală după o hemoragie. Cu acordul familiei, medicii au realizat intervenția experimentală folosind organe provenite de la un porc modificat genetic.

Potrivit studiului publicat în revista Med, ficatul și rinichii transplantați au funcționat normal în primele ore după operație.

Ficatul a început să producă bilă, iar valorile asociate funcției renale au revenit la niveluri normale, semn că organele își îndeplineau rolul.

Primele semne de respingere au apărut după 36 de ore

Entuziasmul cercetătorilor a fost însă temperat de apariția unor semne timpurii de respingere. La aproximativ 36 de ore după intervenție, sistemul imunitar al pacientului a început să recunoască organele ca fiind străine, conform Scientific American.

Medicii au observat mici zone de necroză și modificări ale țesuturilor, precum și activarea unor celule implicate în procesele inflamatorii. Descoperirea ar putea ajuta la dezvoltarea unor tratamente care să reducă riscul de respingere în viitoarele xenotransplanturi.

Porcul donator avea șase modificări genetice

Organele au provenit de la un porc crescut special pentru astfel de proceduri. Cercetătorii au introdus trei gene umane pentru a reduce problemele de coagulare a sângelui și au eliminat trei gene porcine asociate cu respingerea transplantului.

Aceste modificări genetice reprezintă una dintre cele mai importante direcții de cercetare în domeniul xenotransplantului, adică transplantul de organe între specii diferite.

De ce este importantă această reușită

La nivel mondial, mii de pacienți mor anual în timp ce așteaptă un organ compatibil. Specialiștii consideră că folosirea organelor provenite de la porci modificați genetic ar putea deveni, în viitor, o soluție pentru reducerea deficitului de donatori umani.

Experții avertizează însă că mai sunt necesare numeroase teste pentru a demonstra că astfel de organe pot funcționa pe termen lung și că nu există riscul transmiterii unor virusuri sau bacterii de la animale la oameni.

Urmează noi experimente

Coordonatorul studiului, medicul Xuyong Sun, a anunțat că echipa sa va continua experimentele pe persoane aflate în moarte cerebrală și pe primate înainte de a lua în calcul intervenții similare la pacienți vii.

Deși utilizarea simultană a mai multor organe de porc este încă departe de practica medicală obișnuită, specialiștii spun că rezultatele demonstrează că astfel de transplanturi sunt posibile și deschid o nouă etapă în medicina regenerativă.

Recomandarea video

Președintele Nicușor Dan ar urma să anunțe astăzi desemnarea lui Eugen Tomac pentru funcția de premier, la conducerea unui guvern tehnocrat
G4Media
După eliminare, Sorana Cîrstea a spus cine ar vrea să câștige Roland Garros: „O ador”
GSP.ro
Patrick André de Hillerin: De ce-am votat, de ce am mai vota?
Gandul
Pensii mai mici cu 480 lei, de la 1 ianuarie 2027. Care sunt pensionarii din România afectați și care este condiția
Cancan
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Prosport
Presa germană titrează la unison: România oferă Rheinmetall cel mai mare contract extern din istoria companiei
Libertatea
Dr. Virgiliu Stroescu dezvăluie ce se întâmplă cu creierul nostru peste 5 ani, dacă începem să bem alcool în fiecare zi: „Chiar și un păhărel”
CSID
Dacia plătește chiar și 200.000 de lei angajaților care își dau demisia
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia