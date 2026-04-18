FT: Oficialii avertizează că efectele economice negative ale războiului din Orientul Mijlociu vor afecta cel mai grav țările sărace

Kristalina Georgieva, directorul general al FMI, a afirmat vineri, la finalul reuniunilor de primăvară ale FMI de la Washington, că situația din Orientul Mijlociu ar reprezenta în continuare o „amenințare serioasă” pentru economia globală, chiar și dacă războiul s-ar încheia mâine.

Aceasta a atras atenția asupra faptului că mai multe țări ar putea avea nevoie de sprijin suplimentar din partea creditorilor oficiali în cazul în care condițiile s-ar înrăutăți, scrie Financial Times.

Cele mai multe dintre aceste țări care ar putea să aibă nevoie de sprijin se află în Africa, iar între cinci și opt dintre acestea participă la programe ale FMI care ar putea necesita „suplimentare”.

Pe de altă parte, Adam Posen, președintele think-tank-ului Peterson Institute, a avertizat asupra unui „triplu șoc” pentru importatorii de energie cu venituri mici și medii – respectiv prețurile mai mari la energie, alimente și îngrășăminte, combinate cu un dolar mai puternic.

„Aceasta este o lume în care durerea va fi cu adevărat mult mai mare în țările în curs de dezvoltare decât în țările cu venituri ridicate”, a adăugat Posen, potrivit Financial Times.

Avertismentele lansate de oficiali au subliniat efectele de lungă durată ale unei crize care va lăsa urme adânci asupra producției și va menține prețurile petrolului și gazelor la un nivel ridicat.

De asemenea, Kristalina Georgieva a atras atenția și în legătură cu presiunile asupra țărilor mai sărace, care sunt dependente de importuri, cu spațiu fiscal limitat și care, implicit, sunt mai expuse șocului inflaționist.

„Mă doare faptul că majoritatea țărilor din Africa Subsahariană se află în acest cadran al vulnerabilității”, a spus ea, potrivit sursei citate.

Potrivit unui raport al FMI, peste o treime dintre țările din Africa Subsahariană se află la un risc ridicat de supraîndatorare sau se află deja în această situație.

Avertismentul directorului AIE: Actuala criză a petrolului și a gazelor naturale este mai gravă decât cele din 1973, 1979 și 2002 la un loc

Recent, directorul Agenției Internaționale pentru Energie (AIE), Fatih Birol, a avertizat că actuala criză a petrolului și a gazelor naturale este mai gravă decât cele din 1973, 1979 și 2002 la un loc. „Singura soluție reală se află în altă parte: redeschiderea Strâmtorii Ormuz”, a spus Birol.

Într-un interviu pentru Le Figaro, directorul AIE a subliniat că țările în curs de dezvoltare vor fi cele mai afectate, în contextul creșterii prețurilor la petrol, dar și a inflației.

„Economia mondială va avea de suferit. Desigur, țările europene se vor confrunta cu dificultăți, la fel și Japonia, Australia și altele. Însă țările în curs de dezvoltare vor fi cele mai afectate, din cauza prețurilor ridicate la petrol, gaze, alimente și a inflației în creștere. Creșterea lor economică va fi puternic afectată”, a explicat directorul AIE pentru sursa citată.