Avertismentul directorului AIE: Actuala criză a petrolului și a gazelor naturale este mai gravă decât cele din 1973, 1979 și 2002 la un loc

Directorul AIE, Fatih Birol, a afirmat, într-un interviu pentru Le Figaro, că lumea se confruntă cu un triplu șoc major – petrol, gaze și alimente –, iar singura soluție în acest caz este redeschiderea Strâmtorii Ormuz.

Acesta a subliniat că actuala criză a petrolului și a gazelor naturale, generată de conflictul din Orientul Mijlociu, este mai gravă decât cele din 1973, 1979 și 2002 la un loc.

„Acest război blochează una dintre arterele economiei mondiale. Nu doar petrolul și gazul, ci și îngrășămintele, produsele petrochimice, heliul și multe alte lucruri. (…) Dacă ne uităm la cele trei mari crize petroliere și de gaze din trecut, criza actuală este mai gravă decât cele din 1973, 1979 și 2022 la un loc. (…) Este o schimbare majoră pentru economie”, a spus Birol pentru Le Figaro.

Țările care vor avea cel mai mult de suferit

Întrebat ce țări vor avea cel mai mult de suferit în această situație, directorul AIE a subliniat că țările în curs de dezvoltare vor fi cele mai afectate, în contextul creșterii prețurilor la petrol, dar și a inflației.

„Economia mondială va avea de suferit. Desigur, țările europene se vor confrunta cu dificultăți, la fel și Japonia, Australia și altele. Însă țările în curs de dezvoltare vor fi cele mai afectate, din cauza prețurilor ridicate la petrol, gaze, alimente și a inflației în creștere. Creșterea lor economică va fi puternic afectată”, a explicat directorul AIE pentru sursa citată.

Birol a reluat ideea că AIE este pregătită să elibereze noi stocuri de petrol dacă va fi nevoie, după ce 400 de milioane de barili au fost eliberați la jumătatea lunii martie. Totuși, el a atras atenția asupra faptului că soluția reală pentru această criză este redeschiderea Strâmtorii Ormuz.

„Aceste 400 de milioane de barili reprezintă cea mai mare eliberare de stocuri din istorie, dar reprezintă doar 20% din stocurile noastre. Mai avem încă 80% la dispoziție. Le vom folosi dacă va fi necesar, dar sper că nu va fi cazul. (…) Singura soluție reală se află în altă parte: redeschiderea Strâmtorii Ormuz. Atâta timp cât aceasta rămâne închisă, economia globală se va confrunta cu dificultăți foarte mari”, a spus Birol pentru Le Figaro.