Oamenii de știință au creat un material plastic care distruge virușii la contact

Această descoperire ar putea contribui la reducerea răspândirii bolilor prin intermediul obiectelor atinse frecvent, precum smartphone-urile, tastaturile și echipamentele medicale.

Pe lângă eficacitatea sa, materialul este conceput să fie practic pentru utilizarea în viața de zi cu zi, potrivit ScienceDaily.

Spre deosebire de suprafețele antivirale anterioare, realizate din metale sau siliciu, această nouă abordare utilizează plastic flexibil care poate fi produs la scară largă.

Cum distrug nanopilonii virușii

Folia este fabricată din acril și acoperită cu structuri extrem de mici, cunoscute sub numele de nanopiloni. Aceste elemente minuscule se agață de virus și îi întind stratul exterior până când acesta se rupe.

În loc să se bazeze pe dezinfectanți chimici, suprafața folosește forța mecanică pentru a neutraliza virusul.

Cercetările au descoperit că această metodă de întindere este mai eficientă decât modelele anterioare care încercau să perforare virușii.

Testele de laborator arată o inactivare puternică a virusului

În experimentele care au utilizat virusul parainfluenza uman 3 (hPIV-3), care provoacă bronșiolită și pneumonie, rezultatele au fost uimitoare.

În decurs de o oră de la contact, aproximativ 94% din particulele virale au fost fie distruse, fie deteriorate atât de grav încât nu mai puteau să se reproducă și să provoace infecții.

Echipa a utilizat în mod intenționat materiale ieftine, care pot fi fabricate cu ușurință.

O regulă simplă de proiectare pentru suprafețele care distrug virușii

Lucrări anterioare privind materialele rigide, precum siliciul cu nanospiți, au arătat că virușii pot fi distruși fizic.

Acest studiu dezvoltă această idee, demonstrând că atât elementele ascuțite, cât și cele rotunjite la scară nanometrică pot fi eficiente atunci când sunt dispuse corect.

Rezultatele sugerează un principiu clar de proiectare: cu cât nanostructurile, precum spinii sau nanopilonii, sunt mai apropiate unele de altele, cu atât sunt mai eficiente în distrugerea virușilor.

Oamenii de știință doresc, de asemenea, să examineze cât de bine funcționează pelicula texturată pe suprafețe curbate, deoarece curbura poate modifica distanța dintre nanopiloni.