Consumul de apă înainte de culcare: beneficii pentru hidratare, riscuri pentru somn

Menținerea unei hidratări corespunzătoare este importantă pentru funcționarea normală a organismului, însă momentul în care sunt consumate lichidele poate influența calitatea somnului atrage atenția Julio Maset – medic și expert al companiei farmaceutice spaniole Cinfa – într-un material publicat de AS.

Beneficiile hidratării

„Apa este esențială pentru sănătatea noastră, însă este o idee bună să o bem chiar înainte de culcare? Să vedem avantajele și dezavantajele”, explică medicul spaniol.

Potrivit specialistului, consumul de apă contribuie la prevenirea efectelor deshidratării.

„Menținerea unei hidratări corespunzătoare este esențială pentru buna funcționare a organismului. Consumul de apă, inclusiv înainte de a merge la culcare, ajută la prevenirea problemelor cauzate de deshidratare, precum durerile de cap sau oboseala”, afirmă Maset.

Rolul vasopresinei

Organismul are mecanisme naturale care îl ajută să păstreze un nivel adecvat de hidratare pe timpul nopții. Unul dintre acestea este vasopresina, un hormon care reduce cantitatea de urină produsă de rinichi în timpul somnului.

„În timpul nopții se reglează vasopresina, care contribuie la reducerea cantității de urină”, a explicat Julio Maset.

Descriind efectele acestui proces, specialistul a arătat că „acest lucru permite corpului nostru să mențină un echilibru hidric adecvat în timp ce ne odihnim”.

Somnul poate fi afectat

Deși hidratarea este necesară, consumul unei cantități mari de apă chiar înainte de culcare poate avea efectul opus celui dorit.

„Consumul de apă exact înainte de a merge la somn ar putea să ne întrerupă odihna”, avertizează specialistul spaniol. „Este posibil să fie nevoie să ne trezim la mijlocul nopții pentru a merge la baie”, spune medicul, amintind una dintre cele mai frecvente consecințe.

Trezirile repetate pot fragmenta somnul și pot reduce senzația de odihnă resimțită dimineața, chiar dacă persoana a dormit numărul recomandat de ore.

Recomandarea specialistului

În locul consumului unei cantități mari de lichide seara, medicul recomandă o hidratare constantă pe parcursul întregii zile.

„Cel mai bine este să ne menținem bine hidratați pe parcursul întregii zile”, afirmă Maset.

Astfel, organismul primește necesarul de lichide fără ca ultima cantitate consumată să afecteze somnul.

„În acest fel, ultima ingestie de apă nu va fi nici excesivă, nici prea apropiată de momentul în care mergem la somn”, concluzionează medicul.