Dacă mănânci nuci înainte de culcare, experții spun că vei vedea aceste rezultate

Un nou studiu clinic arată că somnul poate fi influențat de consumul de nuci înainte de culcare, potrivit unei cercetări publicate de Health.

Studiul realizat de cercetători

Cercetătorii au recrutat 76 de tineri adulți, cu vârste cuprinse între 20 și 35 de ani pentru a participa la un studiu clinic de 18 săptămâni, în care să afle legătura dintre nuci și somn.

Participanții au fost împărțiți în două grupuri. Un grup a mâncat 40 de grame de nuci la cină în fiecare zi, în timp ce celălalt nu. Participanților li s-a cerut să nu consume alte tipuri de nuci în această perioadă, potrivit sursei.

După o perioadă de pauză de două săptămâni, grupurile s-au schimbat. Cei care mâncaseră nuci s-au oprit, iar celălalt grup a început să le mănânce.

Pe parcursul studiului, participanții au furnizat probe de urină pentru a măsura producția de melatonină. Timp de șapte zile consecutive în fiecare fază, au purtat și dispozitive de monitorizare la încheietura mâinii. Acestea le-au monitorizat tiparele de somn, nivelurile de activitate, temperatura pielii și expunerea la lumină.

În cele din urmă, aceștia au fost evaluați folosind un scor global al calității somnului, care a măsurat patru aspecte ale odihnei nocturne: latența somnului, eficiența somnului, numărul de treziri și timpul petrecut treaz după ce adormi.

Au fost observate creșteri în producția de melatonină

În timpul fazei de consum de nuci, participanții au înregistrat creșteri semnificative ale producției de melatonină seara. Ei au adormit mai puțin timp și au obținut scoruri mai mari la calitatea somnului global, mai arată sursa.

Studiul a avut unele limitări. A fost relativ mic și finanțat de Comisia Nucilor din California. Totuși, autorii au declarat că organizația nu a influențat designul studiului sau interpretarea datelor.

Deoarece participanții știau dacă mâncau sau nu nuci, este posibil ca convingerile sau comportamentele lor să fi fost influențate. În plus, toți participanții au fost instruiți să urmeze o dietă mediteraneană în timpul studiului, astfel încât și alte alimente ar fi putut juca un rol în îmbunătățirea somnului.

De ce influențează consumul de nuci somnul

Dacă mâncatul de nuci îmbunătățește într-adevăr somnul, așa cum sugerează cercetarea, acest lucru s-ar putea datora conținutului de hormoni din acestea.

Cercetătorii au analizat și nivelurile de compuși favorabili somnului din nuci, descoperind rezultate notabile. Fiecare porție de nuci conținea în medie 84,6 miligrame de triptofan , 118 nanograme de melatonină și un raport triptofan-aminoacizi concurenți (CAA) de 0,058, potrivit sursei citate. Fiecare dintre acești factori este semnificativ pentru o odihnă mai bună.

Există o mulțime de motive întemeiate pentru a consuma nuci ca gustări. Unul dintre ele ar fi susținerea sănătății inimii și a funcțiilor cognitive.

Nucile nu înlocuiesc tratamentul în cazurile de insomnie

„Aceste rezultate sunt suficient de puternice pentru a indica faptul că nucile sunt un aliment care promovează somnul. Însă, nu trebuie considerate un substitut adecvat pentru tratamentul insomniei în acest moment”, a spus Daniella Marchetti, psiholog.

Dacă optați pentru nuci seara, Marchetti recomandă 30-40 de grame după cină sau înainte de culcare. Acest moment îi oferă organismului timp să aibă o creștere a nivelului de melatonină, care poate dura 2-3 ore după consum, mai specifică sursa.