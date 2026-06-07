Nu doar crema de soare contează: 6 lucruri care îți protejează inima vara aceasta

Potrivit experților de la British Heart Foundation (BHF), citați de The Independent, schimbările mici, aplicate constant, pot avea efecte importante asupra sănătății cardiovasculare.

1. Activitate fizică moderată

Medicii încurajează practicarea regulată a activității fizice. Exercițiile contribuie la reducerea colesterolului și a tensiunii arteriale, doi factori de risc importanți pentru bolile cardiovasculare.

Activitatea fizică ajută și la controlul greutății corporale și la întărirea mușchiului cardiac.

Recomandarea generală este de cel puțin 150 de minute de mișcare moderată pe săptămână. Specialiștii spun însă că alegerea unei activități plăcute crește șansele ca aceasta să fie practicată pe termen lung.

Plimbările, mersul pe bicicletă sau activitățile în aer liber sunt opțiuni potrivite în sezonul estival.

2. Alimentația echilibrată

Alimentația joacă, de asemenea, un rol esențial. Experții recomandă limitarea consumului de zahăr, sare și grăsimi, care pot favoriza creșterea colesterolului, a tensiunii arteriale și a greutății corporale.

În schimb, sunt recomandate alimentele bogate în fibre, vitamine și minerale. Schimbările mici, precum înlocuirea unor gustări bogate în calorii cu fructe sau alegerea salatelor în locul preparatelor mai grele, pot aduce beneficii importante.

3. Hidratarea corespunzătoare

Medicii atrag atenția că necesarul de lichide crește în perioadele cu temperaturi ridicate.

Deshidratarea poate provoca amețeli, stare de slăbiciune și scăderea tensiunii arteriale. Riscul este mai mare în timpul activităților fizice desfășurate în aer liber.

Apa rămâne cea mai bună opțiune pentru hidratare, însă și alte băuturi sau alimente cu un conținut ridicat de apă pot contribui la menținerea echilibrului hidric.

4. Monitorizarea tensiunii arteriale

Specialiștii recomandă și verificarea periodică a tensiunii arteriale. Hipertensiunea este frecvent lipsită de simptome, dar poate crește semnificativ riscul de infarct, accident vascular cerebral și alte afecțiuni cardiovasculare.

Măsurarea tensiunii poate fi făcută acasă, în farmacii sau în cabinetele medicale.

5. Atenție la efectele caniculei

Persoanele cu afecțiuni cardiovasculare, vârstnicii și copiii sunt considerați mai vulnerabili în perioadele cu temperaturi extreme.

Medicii recomandă evitarea expunerii la soare în orele de vârf, purtarea hainelor lejere și menținerea unei temperaturi cât mai scăzute în locuință.

Aceste măsuri pot reduce riscul de epuizare cauzată de căldură și de alte probleme asociate caniculei.

6. Activitățile sportive pot aduce beneficii suplimentare

Specialiștii subliniază că participarea la evenimente sportive organizate, precum marșuri, ture cu bicicleta, drumeții sau competiții de înot, poate reprezenta o modalitate eficientă de a combina exercițiul fizic cu socializarea și recreerea.

Pe lângă beneficiile pentru sănătate, astfel de activități pot contribui și la susținerea proiectelor dedicate cercetării medicale și prevenirii bolilor cardiovasculare.

Experții concluzionează că adoptarea unor obiceiuri simple pe timpul verii poate contribui la menținerea sănătății inimii și la reducerea riscului de afecțiuni cardiovasculare pe termen lung.