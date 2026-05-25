Un spaniol evacuat de pe nava de croazieră afectată de hantavirus a fost testat pozitiv

Un cetățean spaniol care a fost evacuat de pe nava de croazieră MV Hondius și se află în izolare într-un spital din Madrid a fost testat pozitiv cu hantavirus, a anunțat luni Ministerul Sănătății din Spania.
Sursa foto: Europa Press Canarias/ABACAPRESS.COM
Laurentiu Marinov
26 mai 2026, 00:27, Știri externe
Pacientul este unul dintre cei 14 spanioli care se aflau la bordul navei MV Hondius. Aceștia se află în carantină la Spitalul Central de Apărare Gómez Ulla din Madrid din 10 mai, potrivit CNN.

Autoritățile au declarat că pacientul este un contact apropiat identificat prin monitorizarea epidemiologică activată după detectarea inițială a focarului pe nava de croazieră.

După confirmarea cazului, pacientul a fost transferat la Unitatea de Izolare de Nivel Înalt (UATAN) a spitalului, unde va rămâne sub supraveghere medicală specializată.

Pacientul este al doilea cetățean spaniol de la bordul navei Hondius testat pozitiv.

În urma confirmării, Ministerul Sănătății din Spania a căutat să liniștească publicul, afirmând că cazul a fost detectat în cadrul sistemului de izolare și control deja existent. Prin urmare, acest lucru nu modifică nivelul de risc pentru populația generală și nici măsurile de răspuns epidemiologic aflate în curs de desfășurare.

Trei pasageri infectați cu hantavirus au murit după ce nava de croazieră MV Hondius a plecat din Argentina

Autoritățile sanitare din mai multe țări s-au întrecut în încercarea de a identifica și de a controla focarul de hantavirus, după ce trei pasageri au murit în urma plecării navei MV Hondius din Argentina, în aprilie.

Zeci de pasageri au debarcat pe insula îndepărtată Sfânta Elena din Atlanticul de Sud la sfârșitul lunii aprilie, în timp ce restul pasagerilor au părăsit nava în Insulele Canare din Spania în luna mai, înainte de a fi transportați înapoi în țările lor de origine. Alți membri ai echipajului au debarcat ulterior de pe navă în Olanda.

