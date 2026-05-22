Femeia franceză infectată cu hantavirus rămâne în stare gravă la terapie intensivă

La aproape două săptămâni după ce a fost repatriată de pe nava de croazieră MV Hondius, pacienta franceză diagnosticată cu hantavirus „se află încă la terapie intensivă”, a declarat vineri ministrul Sănătății, Stéphanie Rist, pentru FranceInfo.

Femeia, în vârstă de aproximativ 60 de ani, suferă de forma cardiopulmonară severă a bolii și a fost descrisă anterior de specialiști ca aflându-se „în stare gravă”.

Contacte încă în izolare

Cei 26 de contacte apropiate ale pacientei, identificate de autoritățile franceze, sunt în continuare spitalizați în izolare, dar „sunt bine”, iar testele lor „sunt încă negative”, a precizat ministrul.

Printre aceștia se numără patru pasageri de pe MV Hondius și 22 de persoane care au împărțit același zbor cu o altă victimă, un pasager olandez care a decedat în Africa de Sud la sfârșitul lunii aprilie.

„Întrucât perioada de incubație este de patruzeci și două de zile, perioada de izolare este de patruzești și două de zile”, spune Stéphanie Rist, ministrul Sănătății din Franța.

Tulpina a fost complet sencvențiată

Opt dintre cetățenii francezi au zburat pe 25 aprilie de la Sfânta Elena la Johannesburg, în același avion cu pasagerul olandez purtător al bolii.

Toți pacienții izolați sunt internați în spitale din Franța, inclusiv la spitalul Bichat AP-HP din nordul Parisului, unde au fost aduși cei cinci pasageri ai navei.

În privința virusului în sine, Institutul Pasteur francez a efectuat secvențierea completă a tulpinii detectate – tulpina andină, deosebit de letală și fără vaccin sau tratament specific disponibil.

Sunt de așteptat cazuri noi

Concluzia, anunțată de ministerul Sănătății pe 15 mai, este liniștitoare: „Nimic nu sugerează apariția unei variante susceptibile de a fi mai transmisibilă sau mai periculoasă.”

Cercetătorii au subliniat că hantavirusul este mai stabil decât Covid-19 sau orice alt virus gripal, ceea ce face o mutație semnificativă puțin probabilă.

Organizația Mondială a Sănătății avertizează totuși că, având în vedere că perioada de incubație poate dura până la șase săptămâni, sunt de așteptat noi cazuri în rândul pasagerilor navei, repatriați între timp în mai multe țări.

Ministrul Rist a promis că va reveni cu informații suplimentare dacă apar evoluții noi: „Le voi împărtăși cu deplină transparență.”