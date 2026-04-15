Avertismentul șefului unei mari companii aviatice din Europa: Suspendarea zborurilor „ar putea fi inevitabilă”

Unul dintre cei mai mari transportatori din Europa, Lufthansa, a avertizat că suspendarea zborurilor din cauza penuriei de combustibil „ar putea fi inevitabilă”, potrivit Express. Directorul general al Lufthansa, Carsten Spohr, a declarat că aprovizionarea cu kerosen este din ce în ce mai dificilă din cauza crizei din Orientul Mijlociu.

„Kerosenul va fi insuficient și, prin urmare, va fi mai scump pentru tot restul anului”, a spus Spohr pentru ziarul german Frankfurter Allgemeine Zeitung.

În cazul în care criza combustibililor nu se va ameliora considerabil, compania aeriană și-ar putea reduce capacitatea cu 2,5% sau 5% și ar putea ține la sol între 20 și 40 de aeronave mai vechi și mai puțin eficiente din punct de vedere al consumului de combustibil, a adăugat liderul companiei aviatice.

Alte companii, precum Cathay Pacific și Qantas Airways analizează măsuri asemănătoare.

Totodată, criza prelungită ar putea duce și la o majorare a prețurilor biletelor. Săptămâna aceasta, Virgin Atlantic a anunțat că a majorat unele tarife cu sume cuprinse între 50 și 400 de euro. Majorarea ar putea continua dacă situația nu revine la normal, au avertizat economiștii.