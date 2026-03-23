Reforma din justiție din Italia. Prima reacție a Giorgiei Meloni, după rezultatele inițiale: „Noi respectăm această decizie”

Premierul italian Giorgia Meloni a recunoscut, luni, înfrângerea în cadrul referendumului privind reformarea sistemului judiciar. Aceasta a declarat că nu va demisiona, după ce rezultatele inițiale arată că alegătorii au respins reforma constituțională privind sistemul judiciar.

„Italienii au decis. Și noi respectăm această decizie. Acest lucru nu schimbă angajamentul nostru de a continua, cu seriozitate și determinare, să lucrăm pentru binele națiunii și să onorăm mandatul care ne-a fost încredințat”, a spus Meloni într-un mesaj video publicat pe X.

Rezultatele inițiale arată că alegătorii au respins reforma constituțională, aproximativ 55% votând „nu” și 45% votând „da”, pe baza aproape tuturor voturilor numărate, potrivit Euronews.

De asemenea, prezența la vot a fost de aproape 59%.

Concret, referendumul viza o reformă a sistemului judiciar, care ar fi fost împărțit în cariere separate pentru judecători și procurori, ar fi divizat Consiliul Superior al Magistraturii în două organisme și ar fi creat o nouă Curte Disciplinară.

La momentul actual, în Italia, judecătorii și procurorii aparțin aceluiași organism profesional și susțin același examen de admitere.