Referendumul din Italia, primul verdict. „Nu” reformei din justiției conduce cu marjă strânsă

Două institute de sondare din Italia au publicat simultan rezultatele la închiderea urnelor, luni la ora 15:00. Consorțiul Opinio pentru Rai plasează „Nu” între 49% și 53%, iar „Da” între 47% și 51%. YouTrend pentru Sky TG24 confirmă tendința: „Nu” între 49,5% și 53,5%, „Da” între 46,5% și 50,5%.

Marja este strânsă. Rezultatele definitive sunt așteptate spre seară.

Ce a votat Italia

Referendumul a vizat o lege constituțională privind reorganizarea sistemului judiciar și înființarea unei Curți disciplinare. Reforma face parte dintr-un proiect mai amplu al guvernului Meloni de separare a carierelor judecătorilor.

Prezență record la urne

Prezența la vot a atins un nivel neobișnuit pentru un referendum în Italia. La ora 23:00 duminică votase 46,07% dintre alegători, cifră record. Secțiile de votare s-au redeschis luni între 7:00 și 15:00.

Sicilia a înregistrat cea mai scăzută prezență dintre regiunile italiene – 34,94% duminică seară. Messina a condus în insulă cu 37,19%, iar Caltanissetta a închis lista cu 30,99%.

Meloni, la vot cu îndemn public

Premierul Giorgia Meloni a votat și a transmis un mesaj pe rețelele sociale înaintea închiderii urnelor. „Este important să participăm”, a scris aceasta, alături de o fotografie cu cartea de alegător.