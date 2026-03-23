Referendumul din Italia, primul verdict. „Nu" reformei din justiției conduce cu marjă strânsă

Primele sondaje la ieșirea din urne în Italia indică un avantaj al votului „Nu" la referendumul privind reforma justiției, cu un interval cuprins între 49 și 53%. „Da" se situează între 47 și 51%, potrivit datelor publicate de consorțiul Opinio pentru Rai și de YouTrend pentru Sky TG24. Prezența la vot depășește 56%, un nivel record pentru un referendum în această țară.
Andreea Tobias
23 mart. 2026, 16:15, Știri externe

Două institute de sondare din Italia au publicat simultan rezultatele la închiderea urnelor, luni la ora 15:00. Consorțiul Opinio pentru Rai plasează „Nu” între 49% și 53%, iar „Da” între 47% și 51%. YouTrend pentru Sky TG24 confirmă tendința: „Nu” între 49,5% și 53,5%, „Da” între 46,5% și 50,5%.

Marja este strânsă. Rezultatele definitive sunt așteptate spre seară.

Ce a votat Italia

Referendumul a vizat o lege constituțională privind reorganizarea sistemului judiciar și înființarea unei Curți disciplinare. Reforma face parte dintr-un proiect mai amplu al guvernului Meloni de separare a carierelor judecătorilor.

Prezență record la urne

Prezența la vot a atins un nivel neobișnuit pentru un referendum în Italia. La ora 23:00 duminică votase 46,07% dintre alegători, cifră record. Secțiile de votare s-au redeschis luni între 7:00 și 15:00.

Sicilia a înregistrat cea mai scăzută prezență dintre regiunile italiene – 34,94% duminică seară. Messina a condus în insulă cu 37,19%, iar Caltanissetta a închis lista cu 30,99%.

Meloni, la vot cu îndemn public

Premierul Giorgia Meloni a votat și a transmis un mesaj pe rețelele sociale înaintea închiderii urnelor. „Este important să participăm”, a scris aceasta, alături de o fotografie cu cartea de alegător.

