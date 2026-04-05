Patru aeroporturi din Italia se confruntă cu restricții de combustibil

Un aviz aeronautic emis sâmbătă arată că, „din cauza disponibilității reduse de combustibil din partea Air BP Italia, serviciile de realimentare pentru operatorii care au contracte cu Air BP Italia pot fi supuse unor restricții”.

Aeroporturile vizate sunt Bologna, Milano Linate, Treviso și Veneția, conform Politico.

Agenția italiană ANSA a relatat că Air BP Italia, filială a gigantului britanic BP, a informat companiile aeriene că prioritate vor avea zborurile medicale, cursele de stat și zborurile cu o durată mai mare de trei ore. Celelalte curse ar putea fi supuse unor limitări cel puțin până pe 9 aprilie.

Danilo Recine, vicepreședinte al sindicatului piloților ANPAC din Italia, a declarat pentru Sky TG24 că situația nu ar trebui să ducă la anulări de zboruri în weekendul de Paște. Totuși, el a avertizat că „problema va deveni una reală” dacă nu va fi găsită o soluție la blocajul din Strâmtoarea Ormuz.

Premierul italian Giorgia Meloni a vizitat state din Golf vineri și sâmbătă, în încercarea de a asigura accesul continuu la resurse energetice esențiale în contextul războiului din Iran. Ea a spus că va acționa „pentru a garanta că Italia are acces la resursele energetice de care are nevoie”.

Deficitul de combustibil ar putea afecta și alte aeroporturi europene, ca efect al războiului din Orientul Mijlociu.

Aeroportul Heathrow din Londra și alte aeroporturi din Marea Britanie sunt printre cele mai vulnerabile, după ce au fost deja raportate unele perturbări ale zborurilor din cauza aprovizionării cu combustibil.