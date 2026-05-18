Cercetătorii au descoperit o metodă mai ieftină de a produce combustibil pe bază de hidrogen curat

Cercetătorii au dezvoltat un nou catalizator durabil care produce hidrogen curat fără a se baza pe metale scumpe din grupul platinei. Descoperirea ar putea face ca hidrogenul regenerabil să devină mai ieftin, mai eficient și mai ușor de scalat pentru utilizarea în sectorul energetic.
Alexandra-Valentina Dumitru
18 mai 2026, 16:07, Știri externe
Sursele de energie regenerabilă pot reduce emisiile nocive, pot diminua dependența de combustibilii fosili și pot îmbunătăți eficiența, arată ScienceDaily.

Cu toate acestea, multe tehnologii de energie curată rămân costisitoare deoarece depind de materiale scumpe, precum metalele din grupul platinei (PGM), și necesită metode eficiente de stocare a energiei pentru utilizare ulterioară.

Cercetătorii lucrează la o posibilă soluție. O echipă a dezvoltat un nou catalizator conceput pentru un electrolizor de apă cu membrană de schimb anionic (AEMWE).

Această tehnologie utilizează energie electrică din surse regenerabile pentru a descompune apa în hidrogen și oxigen, producând în acest proces combustibil curat pe bază de hidrogen.

Noul catalizator de hidrogen fără platină

Grupul s-a concentrat pe înlocuirea materialelor scumpe pe bază de platină utilizate în mod obișnuit în sistemele de producere a hidrogenului.

Abordarea lor utilizează energie electrică regenerabilă generată din lumina soarelui, vânt sau apă pentru a alimenta separarea hidrogenului de moleculele de apă.

Pentru a construi catalizatorul, cercetătorii au combinat fosfura de reniu (Re2P) și fosfura de molibden (MoP).

Împreună, cele două materiale au creat un compozit extrem de eficient care a îmbunătățit procesul de extracție a hidrogenului.

Componenta de reniu a ajutat hidrogenul să se atașeze și să se desprindă de suprafața catalizatorului, în timp ce molibdenul a accelerat scindarea apei în electrolitul alcalin.

Performanță durabilă pentru energie curată

Echipa a combinat noul catalizator cu un anod de nichel-fier și a constatat că sistemul a funcționat mai bine decât un catod de ultimă generație, inclusiv unul bazat pe materiale PGM.

Catalizatorul a funcționat, de asemenea, mai mult de 1.000 de ore la densități de curent de nivel industrial de 1 și 2 amperi pe centimetru pătrat.

Acest lucru îl face unul dintre cele mai durabile catode fără platină dezvoltate până acum pentru electrolizoarele de apă cu membrană de schimb anionic.

Deși experimentele au fost efectuate la scară de laborator, cercetătorii intenționează să continue studiile pentru a vedea dacă tehnologia poate fi extinsă pentru utilizare industrială.

