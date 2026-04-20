Guvernul olandez oferă facilități fiscale pentru a compensa creșterea prețurilor la combustibili

Guvernul a alocat aproximativ 1 miliard de euro pentru măsuri care includ scutiri fiscale temporare pentru navetiști, șoferi de camioane și pescari, dar nu și reducerea taxelor pe combustibili pe care mulți dintre aceștia o solicitau, scrie Reuters.

Măsurile includ, de asemenea, sprijin pentru proprietarii de locuințe în vederea reducerii consumului de energie și sprijin specific pentru a ajuta persoanele cu venituri mai mici să-și achite facturile la energie.

Guvernul a declarat că nu există o penurie imediată de combustibil, întrucât rezervele europene de petrol, motorină și combustibil pentru avioane sunt considerate suficient de mari pentru a satisface cererea pentru o perioadă de până la un an.

Acesta a confirmat rapoartele anterioare conform cărora va activa prima fază a unui plan de criză energetică, în cadrul căruia piețele energetice sunt monitorizate îndeaproape și se pregătesc măsuri suplimentare.

Este pentru prima dată când guvernul activează planul în patru etape, care a fost conceput în timpul crizei energetice declanșate de invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina în 2022.