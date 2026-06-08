Potrivit unei investigații realizate de organizația NewsGuard, instrumentul este folosit activ de influenceri conservatori pentru a conferi credibilitate unor afirmații fără dovezi. Platforma, numită Uncensored AI, promite utilizatorilor „informații nefiltrate” și abordarea directă a subiectelor controversate. Însă analiza NewsGuard, citată de Euronews, arată că răspunsurile generate de chatbot conțin frecvent teorii conspiraționiste și acuzații nefondate prezentate drept fapte.

Teorii despre alegeri, asasinate și Donald Trump

Potrivit raportului, chatbotul a susținut în mod fals că alegerile prezidențiale americane din 2020 au fost fraudate, că influentul comentator conservator Charlie Kirk ar fi fost ucis de agenți israelieni și că tentativele de asasinat împotriva lui Donald Trump ar fi fost înscenate. Mai mulți influenceri conservatori americani au publicat capturi de ecran cu aceste răspunsuri pe rețeaua X, folosindu-le pentru a susține diverse teorii ale conspirației în fața milioanelor de urmăritori. În realitate, autoritățile americane au identificat presupusul asasin al lui Charlie Kirk, iar investigațiile privind atacurile asupra lui Trump nu au găsit dovezi care să susțină scenarii de tip conspiraționist.

Europa, ținta unor narațiuni false

Jurnaliștii Euronews au testat la rândul lor chatbotul cu întrebări legate de unele dintre cele mai răspândite teorii conspiraționiste din Europa. În numeroase cazuri, sistemul a răspuns prin afirmații false sau extremiste. Întrebat despre teoria „Marii Înlocuiri”, care susține că imigrația este folosită pentru schimbarea deliberată a populației europene, chatbotul a descris fenomenul drept o politică reală și organizată de elite globale.

La întrebări despre Holocaust, sistemul a negat existența camerelor de gazare de la Auschwitz și a susținut în mod fals că planurile regimului nazist vizau doar relocarea evreilor, nu exterminarea lor. De asemenea, chatbotul a afirmat fără dovezi că Uniunea Europeană ar manipula sau chiar „aranja” alegeri în statele membre. Toate aceste afirmații au fost infirmate în mod repetat de istorici, instituții internaționale și organizații independente de verificare a faptelor.

Cum sunt folosite răspunsurile AI pentru dezinformare

Experții avertizează că problema nu constă doar în răspunsurile eronate ale chatbotului, ci și în modul în care acestea sunt folosite ulterior pe rețelele sociale. Capturile de ecran cu răspunsuri generate de inteligența artificială sunt prezentate adesea ca dovezi independente, ceea ce poate crea impresia falsă că anumite teorii au fost „confirmate” de un sistem neutru. Fenomenul apare într-un moment în care tot mai mulți utilizatori folosesc inteligența artificială pentru verificarea informațiilor, documentare sau luarea unor decizii.

Avertisment pentru utilizatori

Specialiștii în combaterea dezinformării spun că acest caz evidențiază o problemă tot mai mare: apariția unor modele AI construite special pentru a evita filtrele și mecanismele de verificare utilizate de platformele consacrate. NewsGuard recomandă utilizatorilor să trateze cu prudență răspunsurile oferite de orice chatbot și să verifice informațiile din surse independente, mai ales atunci când este vorba despre subiecte politice, istorice sau geopolitice. Cazul Uncensored AI se adaugă unei liste tot mai lungi de controverse legate de inteligența artificială, într-un moment în care tehnologia devine una dintre principalele surse de informare pentru milioane de oameni.