Prima pagină » Știri externe » Guvernul german va aloca 10 miliarde de euro pentru consolidarea apărării civile

Guvernul german va aloca 10 miliarde de euro pentru consolidarea apărării civile

Guvernul german intenționează să aloce 10 miliarde de euro pentru consolidarea apărării civile, în paralel cu o creștere generală a cheltuielilor militare, a anunțat luni Ministerul de Interne.
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Alexandra-Valentina Dumitru
18 mai 2026, 16:40, Știri externe
Bugetul destinat îmbunătățirii pregătirii interne pentru situații de urgență, inclusiv atacuri, a fost alocat anul trecut, dar miniștrii cabinetului urmează să voteze miercuri măsurile specifice, potrivit Reuters.

Acestea sunt menite să completeze creșterea continuă a cheltuielilor militare ca răspuns la atacurile Rusiei asupra Ucrainei din 2022.

Măsurile includ o infrastructură medicală modernizată pentru a face față victimelor în masă, aproximativ 1.000 de vehicule speciale, 110.000 de paturi portabile, precum și cheltuieli pentru adăposturi și rețele de alertă în masă.

Fondurile, care au fost alocate până în 2029, vor intra sub incidența unei norme adoptate anul trecut pentru a scuti cheltuielile militare de limitele stricte impuse de Germania asupra împrumuturilor de stat.

„Nu putem vorbi despre capacități de apărare și investi în ele fără a oferi și apărării civile sprijinul de care are nevoie”, a declarat luni ministrul apărării, Boris Pistorius.

Ministrul de interne, Alexander Dobrindt, a declarat pentru ziarul Bild într-un interviu publicat duminică că cei 10 miliarde de euro au fost alocați pentru apărarea civilă.

Germania răspunde, de asemenea, la amenințările extremismului și la așa-numitul război hibrid, care ar putea include atacuri asupra rețelei electrice și campanii de dezinformare.

După invazia pe scară largă a Ucrainei de către Rusia în 2022, guvernul german a luat măsuri pentru modernizarea sistemului său de adăposturi publice.

Germania dispune de 579 de adăposturi pentru aproximativ 480.000 de persoane, multe dintre acestea nefiind utilizate de la sfârșitul Războiului Rece.

