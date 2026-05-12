Prima pagină » Știrile zilei » Germania va aloca peste 10 milioane de euro pentru crearea unor centre de instruire militară în Ucraina

Germania va aloca peste 10 milioane de euro pentru crearea unor centre de instruire militară în Ucraina

Germania alocă peste 10 milioane de euro pentru o inițiativă a Uniunii Europene care vizează crearea unor centre de instruire militară în Ucraina, a declarat ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, în timpul unei vizite la Kiev.
Germania va aloca peste 10 milioane de euro pentru crearea unor centre de instruire militară în Ucraina
Mădălina Dinu
12 mai 2026, 18:45, Știri externe
Adaugă ca sursă preferată în Google Adaugă ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Potrivit agenției germane de presă dpa, Pistorius a spus că fondurile vor fi folosite pentru finanțarea infrastructurii unei instituții de instruire complet dezvoltate, scrie European Pravda.

El a adăugat că centrele de instruire din Ucraina sunt menite să asigure că forțele ucrainene mențin un nivel ridicat de pregătire de luptă chiar și după un posibil acord de pace cu Rusia.

Ministrul a subliniat că aceasta este una dintre mai multe măsuri de descurajare planificate pentru viitor.

Pistorius a mai declarat că aproape 27.000 de militari ucraineni au fost deja instruiți în Germania.

Pe 11 mai, Pistorius și ministrul ucrainean al Apărării, Mykhailo Fedorov, au semnat la Kiev o scrisoare de intenție pentru lansarea Brave Germany, un program comun pentru dezvoltarea tehnologiilor de apărare și sprijinirea startupurilor inovatoare.

În timpul vizitei lui Pistorius, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că Kievul și Berlinul lucrează la șase proiecte comune de producție de armament.

Recomandarea video

Paranoia la Kremlin: Se pregătește debarcarea lui Putin?
G4Media
Orașul care „se scufundă cu 2 centimetri pe lună” » NASA monitorizează situația
GSP.ro
Leul continuă să respire ușurat după căderea guvernuluin Bolojan. Înregistrează a treia zi de creștere consecutivă
Gandul
Cabral și Andreea Ibacka divorțează după 15 ani de căsnicie! Zvonurile s-au transformat în realitate
Cancan
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o fără ocolișuri
Prosport
Milioane de euro din fonduri UE, pentru localități din Harghita. Cum se digitalizează administrația locală din Ținutul Secuiesc
Libertatea
Cabral și Andreea Ibacka divorțează. Prima reacție a prezentatorului de la PRO TV
CSID
Fabrică de drone, inaugurată lângă Brașov. Ar putea produce anual până la 10.000 de aparate de zbor
Promotor