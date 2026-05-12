Germania va aloca peste 10 milioane de euro pentru crearea unor centre de instruire militară în Ucraina

Potrivit agenției germane de presă dpa, Pistorius a spus că fondurile vor fi folosite pentru finanțarea infrastructurii unei instituții de instruire complet dezvoltate, scrie European Pravda.

El a adăugat că centrele de instruire din Ucraina sunt menite să asigure că forțele ucrainene mențin un nivel ridicat de pregătire de luptă chiar și după un posibil acord de pace cu Rusia.

Ministrul a subliniat că aceasta este una dintre mai multe măsuri de descurajare planificate pentru viitor.

Pistorius a mai declarat că aproape 27.000 de militari ucraineni au fost deja instruiți în Germania.

Pe 11 mai, Pistorius și ministrul ucrainean al Apărării, Mykhailo Fedorov, au semnat la Kiev o scrisoare de intenție pentru lansarea Brave Germany, un program comun pentru dezvoltarea tehnologiilor de apărare și sprijinirea startupurilor inovatoare.

În timpul vizitei lui Pistorius, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că Kievul și Berlinul lucrează la șase proiecte comune de producție de armament.